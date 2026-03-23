Donald Trump suspend des frappes contre l’Iran après des discussions jugées "très productives"

Le président américain Donald Trump a annoncé avoir suspendu ses projets de frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, à la suite de discussions qu’il qualifie de "très bonnes et productives" avec l’Iran. Cette décision intervient alors que Washington avait menacé de cibler les installations énergétiques iraniennes en cas de refus de rouvrir le détroit d’Ormuz à la navigation internationale.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a affirmé que les deux pays avaient engagé "des conversations très bonnes et productives concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient". Il a précisé que, compte tenu du "ton constructif" de ces échanges, il avait décidé de suspendre temporairement toute action militaire.

"J’ai ordonné au Département de la Guerre de reporter toutes les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours", a-t-il déclaré, ajoutant que cette pause restait conditionnée au succès des discussions en cours. Le président américain a également indiqué que les négociations se poursuivraient tout au long de la semaine.

Ce revirement marque un apaisement relatif dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, alors que la menace d’une escalade militaire autour du détroit d’Ormuz et des installations énergétiques iraniennes faisait craindre des répercussions majeures à l’échelle régionale et mondiale.

Peu de temps après cette déclaration fracassante du président américain, le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti en affirmant qu’il n’y avait "aucune discussion avec Washington". La diplomatie iranienne a accusé Trump de "gagner du temps", alors que les efforts de désescalade régionale se poursuivent.