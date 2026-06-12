En Israël, les contours du futur accord avec l'Iran suscitent de vives inquiétudes

Alors que les discussions entre Washington et Téhéran semblent progresser vers un accord, les premières informations sur son contenu alimentent les préoccupations en Israël. Plusieurs observateurs et responsables israéliens redoutent que l'Iran obtienne d'importantes concessions économiques sans s'engager clairement sur les principaux sujets de sécurité qui préoccupent Israël et ses alliés régionaux.

Selon les informations rapportées ces derniers jours, le projet d'accord prévoirait notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, un assouplissement progressif des sanctions américaines et la reprise des exportations pétrolières iraniennes. De telles mesures pourraient permettre à la République islamique de récupérer rapidement plusieurs milliards de dollars, dans un contexte où son économie demeure fragilisée.

En contrepartie, les engagements iraniens apparaissent encore flous. Les détails publiés jusqu'à présent ne précisent pas clairement quelles garanties seraient exigées de Téhéran ni comment celles-ci pourraient être vérifiées ou appliquées. Cette situation suscite des interrogations d'autant plus fortes que Donald Trump lui-même a souvent exprimé par le passé sa méfiance envers les autorités iraniennes et leur respect des engagements internationaux.

Pour certains analystes, les événements militaires récents ont également pesé sur l'évolution des négociations. L'échange de frappes entre l'Iran, Israël et les États-Unis aurait démontré la volonté de Washington d'éviter une confrontation militaire de grande ampleur avec la République islamique. Cette réticence à l'escalade aurait contribué à accélérer la recherche d'une solution diplomatique.

D'après des informations publiées par Al Arabiya, l'accord-cadre actuellement discuté comprendrait une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours, la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois, ainsi que la reprise des exportations pétrolières iraniennes. Pour les critiques du projet, ces mesures risquent d'offrir à Téhéran des ressources financières considérables qui pourraient être utilisées non seulement pour soutenir l'économie nationale, mais aussi pour renforcer ses alliés régionaux, notamment le Hezbollah, le Hamas et d'autres organisations soutenues par l'Iran.

À Jérusalem, l'annonce de Donald Trump aurait été accueillie avec surprise. Selon des sources israéliennes citées par i24NEWS, les autorités n'auraient pas été informées à l'avance et attendent désormais de voir si les dirigeants iraniens confirmeront eux-mêmes les termes de l'accord avant d'en évaluer les conséquences.

Au-delà des aspects économiques, plusieurs questions majeures demeurent sans réponse. Le sort des stocks d'uranium enrichi, les éventuelles restrictions sur le programme de missiles balistiques iranien ainsi que le soutien de Téhéran aux organisations terroristes de la région ne semblent pas, à ce stade, avoir fait l'objet d'engagements clairs. Pour de nombreux responsables israéliens et plusieurs pays du Golfe, ces sujets constituent pourtant le véritable test de la solidité d'un futur accord.