Génocide arménien : l'Azerbaïdjan fait pression sur Israël

La proposition de reconnaître officiellement le génocide arménien en Israël n'a finalement pas été soumise au vote de la Knesset, malgré l'approbation d'une résolution gouvernementale le mois dernier. Selon des informations révélées par le quotidien Haaretz, le texte a été retiré de l'ordre du jour à la suite de pressions exercées par l'Azerbaïdjan.

Des responsables azerbaïdjanais en poste en Israël ont confirmé au journal que la question avait été retirée de l'agenda parlementaire, empêchant ainsi son examen lors de la dernière série de votes précédant la suspension des travaux de la Knesset.

D'après une source israélienne citée par Haaretz, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait personnellement bloqué la tenue du vote, « en passant outre » le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, à l'origine de la proposition. Selon cette même source, cette décision serait intervenue après une intervention du conseiller politique du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev auprès du cabinet du Premier ministre.

Ni le bureau de Benjamin Netanyahou ni celui de Gideon Sa'ar n'ont, à ce stade, commenté ces informations.

Le dossier est particulièrement sensible pour Israël, qui entretient une coopération stratégique étroite avec l'Azerbaïdjan, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de la défense. Bakou s'oppose fermement à toute reconnaissance internationale du génocide arménien de 1915, qu'il considère comme contraire à ses intérêts diplomatiques et à ceux de son allié turc.