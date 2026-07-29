Israël estime que les États-Unis préparent leur plus vaste riposte contre l’Iran

Les autorités israéliennes estiment que les États-Unis se rapprochent d’une riposte d’ampleur contre l’Iran après une série d’actions attribuées à Téhéran et à ses alliés dans la région. Selon des informations rapportées mercredi soir par i24NEWS, le sentiment se renforce au sein de l’appareil sécuritaire israélien que Washington ne prépare plus une réponse limitée, mais une opération beaucoup plus large.

"Les Américains se préparent à quelque chose de bien plus important que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent", a affirmé un haut responsable sécuritaire. D’après les éléments recueillis par Israël, les préparatifs américains témoigneraient d’une volonté d’apporter une réponse globale et particulièrement ferme à l’escalade iranienne.

Cette évaluation ne reposerait pas sur un incident isolé, mais sur l’accumulation de plusieurs événements graves. Parmi eux figurent les tirs de missiles iraniens contre des forces américaines en Jordanie, les attaques lancées depuis l’Irak par des milices pro-iraniennes contre des cibles en Arabie saoudite, ainsi que les menaces formulées par Téhéran contre l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.

Le refus iranien de parvenir à des arrangements autour du détroit d’Ormuz alimente également les tensions. Selon les évaluations israéliennes, l’Iran pourrait en outre être impliqué dans la récente attaque survenue en Égypte, bien qu’aucune responsabilité n’ait encore été officiellement établie.

Pour les responsables sécuritaires israéliens, cette succession d’incidents montre que l’Iran cherche à relever simultanément le niveau de confrontation sur plusieurs fronts. Washington considérerait désormais qu’une réponse ponctuelle ne suffirait plus à enrayer cette dynamique.

Dans ce contexte, la riposte américaine attendue pourrait être la plus importante menée jusqu’ici contre l’Iran depuis la reprise des hostilités. Son calendrier, ses objectifs et son ampleur exacte restent toutefois inconnus.