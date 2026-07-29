Un drone frappe un navire de stockage de gaz en Égypte, deux bâtiments touchés par un incendie

Une explosion s’est produite au terminal de gaz naturel liquéfié du port de Damiette, en Égypte, alors qu’une cargaison était en cours de déchargement, selon plusieurs sources maritimes et sécuritaires. Un drone aurait frappé l’Energos Winter, un navire de stockage de gaz appartenant à une société américaine, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un second bâtiment, le Gaslog Salem.

La société de sécurité maritime Ambrey a indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé. L’équipage a été évacué et le feu a pu être maîtrisé. De son côté, la société de services portuaires Inchcape a confirmé que deux navires transportant du gaz avaient pris feu à Damiette.

Trois sources commerciales proches du dossier ont affirmé que l’attaque avait visé l’Energos Winter, tandis que deux sources sécuritaires distinctes ont également attribué l’explosion à une frappe de drone. Aucun groupe n’a toutefois revendiqué l’opération à ce stade.

Cette attaque intervient dans un contexte de très forte tension au Moyen-Orient, alors que des drones iraniens ont récemment visé plusieurs pays arabes. Les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont également frappé ces derniers jours des installations énergétiques en Arabie saoudite. L’incident de Damiette pourrait ainsi marquer une nouvelle extension géographique du conflit régional, cette fois vers les infrastructures gazières égyptiennes.