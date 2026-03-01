Israël et l'Arabie saoudite auraient pressé Donald Trump de frapper l'Iran

L’attaque israélo-américaine contre l’Iran de samedi aurait été précédée de plusieurs semaines de pressions diplomatiques exercées par Israël et l’Arabie saoudite sur la Maison-Blanche. Selon le Washington Post, qui cite quatre sources proches du dossier, le président Donald Trump aurait décidé de lancer les frappes après un intense travail de persuasion mené par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

D’après le quotidien américain, le dirigeant saoudien aurait multiplié les appels privés à Donald Trump au cours du mois écoulé afin de plaider en faveur d’une intervention militaire américaine contre l’Iran, en décalage avec ses prises de position publiques appelant à une issue diplomatique. Parallèlement, Benjamin Netanyahou aurait poursuivi sa campagne ouverte en faveur de frappes contre la République islamique, qu’il considère comme une menace existentielle pour Israël.

L’opération, menée conjointement par les États-Unis et Israël, aurait été synchronisée avec une réunion stratégique du guide suprême Ali Khamenei avec plusieurs hauts responsables iraniens. Les renseignements israéliens auraient détecté la tenue de cette rencontre dans un lieu sécurisé samedi matin, conduisant à avancer le calendrier initialement prévu. Khamenei aurait été tué aux côtés d’Ali Shamkhani, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et de Mohammad Pakpour, commandant des Gardiens de la révolution. Deux sources iraniennes ont indiqué que le dirigeant rencontrait également Ali Larijani peu avant le début des frappes.

Les médias officiels iraniens ont confirmé dimanche la mort du guide suprême, affirmant qu’il avait été visé dans son bureau au cours de la matinée. Quarante jours de deuil national ont été décrétés.

Cette offensive marque un tournant majeur dans l’affrontement entre Washington, Jérusalem et Téhéran. Elle souligne aussi le rôle déterminant qu’auraient joué Israël et l’Arabie saoudite dans l’évolution de la position américaine, dans un contexte de tensions régionales extrêmes et d’incertitude quant à l’avenir du pouvoir iranien.