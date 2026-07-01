JD Vance : "les États-Unis ont des options si l'Iran relance son programme nucléaire"

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mercredi que l'Iran se trouvait aujourd'hui plus éloigné de l'acquisition de l'arme nucléaire qu'à aucun moment au cours des deux ou trois dernières décennies, attribuant cette situation aux frappes américaines menées contre les infrastructures militaires iraniennes.

S'exprimant devant des militaires sur une base aéronavale en Virginie, Vance a estimé que les opérations américaines avaient permis d'affaiblir durablement les capacités militaires et industrielles de la République islamique. Selon lui, les objectifs fixés par le président Donald Trump consistaient à empêcher l'Iran de reconstituer efficacement son appareil militaire ou son programme nucléaire.

Le vice-président a toutefois évité de reprendre à son compte l'affirmation de Donald Trump selon laquelle le programme nucléaire iranien aurait été "totalement anéanti". Il s'est appuyé sur les évaluations des services de renseignement américains pour soutenir que Téhéran avait été considérablement retardé dans ses ambitions nucléaires.

Vance a également averti que Washington disposait de plusieurs leviers si l'Iran tentait de reconstruire son programme nucléaire, menaçait ses voisins ou poursuivait son soutien à des organisations terroristes. Il a néanmoins insisté sur le fait que l'administration Trump ne souhaitait pas recourir à la force militaire sans objectif clairement défini.

"Nous ne larguerons pas des bombes simplement pour larguer des bombes", a-t-il déclaré, affirmant que toute intervention militaire devait répondre à un but précis et compréhensible pour les soldats engagés sur le terrain.

Le vice-président s'en est aussi pris aux partisans d'une ligne plus interventionniste, qu'il accuse d'avoir poussé les États-Unis à prolonger inutilement certaines opérations militaires par le passé, notamment en Afghanistan, sans être capables d'en expliquer les objectifs stratégiques.

Reconnaissant implicitement que l'usage de la force reste une option, Vance a évoqué les récentes frappes américaines contre l'Iran, présentées par Washington comme une réponse aux attaques iraniennes contre la navigation commerciale. Selon lui, ces opérations ont permis de rétablir temporairement la liberté de circulation maritime dans la région et ont renforcé la position des États-Unis dans les négociations en cours avec Téhéran.