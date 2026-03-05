L'Iran attaque un nouveau pays : deux drones s'écrasent en Azerbaïdjan

Un drone lancé depuis l’Iran s’est écrasé jeudi sur le terminal de l’aéroport de Nakhitchevan, en Azerbaïdjan, provoquant une explosion et d’importants dégâts matériels, selon des informations rapportées par des médias régionaux. L’incident marque une nouvelle extension géographique des tensions liées à la guerre en cours impliquant l’Iran.

Un second drone se serait également écrasé près d’une école dans le village de Shakarabad, dans le pays. Deux personnes ont été blessées lors de cet incident. À la suite de ces événements, les autorités azerbaïdjanaises ont convoqué l’ambassadeur d’Iran au ministère des Affaires étrangères. Bakou a par ailleurs averti qu’il se réservait le droit de prendre des mesures de riposte appropriées.

Ces incidents alimentent les craintes d’un élargissement du conflit à d’autres pays de la région. Dans ce contexte, plusieurs États européens envisagent de renforcer l’assistance militaire aux pays du Golfe face aux menaces aériennes.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a ainsi annoncé que l’Italie prévoyait d’envoyer une aide destinée à renforcer les capacités de défense des États du Golfe, en particulier dans le domaine de la défense aérienne. Rome se dit préoccupée à la fois par la sécurité de ses ressortissants et de ses forces présentes dans la région, ainsi que par les enjeux liés à la sécurité énergétique.

Giorgia Meloni a précisé que cette initiative s’inscrit dans une démarche coordonnée avec plusieurs partenaires européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Elle a également rappelé que l’Italie et ses alliés continuent de respecter les accords bilatéraux existants concernant l’utilisation éventuelle des bases militaires américaines situées sur le territoire italien.