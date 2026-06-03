L’Iran bloque les négociations avec les États-Unis en exigeant l’accès à ses avoirs gelés avant toute concession

Les discussions entre les États-Unis et l’Iran se heurtent actuellement à un obstacle majeur : la demande iranienne d’obtenir rapidement l’accès à une partie des fonds gelés à l’étranger. Deux sources proches des négociations ont déclaré à i24NEWS que Téhéran exige la libération de plusieurs milliards de dollars dès la première phase d’un éventuel accord-cadre.

Au cours des derniers jours, les médiateurs ont tenté de rapprocher les positions des deux parties, mais les responsables iraniens maintiennent leur exigence. Ils souhaitent obtenir un bénéfice économique concret dès le lancement de l’accord, avant même la mise en œuvre de mesures tangibles de leur part.

Washington rejette pour l’instant cette demande. Des responsables américains ont clairement indiqué qu’aucun déblocage de fonds n’interviendrait au stade initial des négociations sans concessions significatives de l’Iran, notamment sur son programme nucléaire et sur la question du détroit d’Ormuz.

Les États-Unis exigent également que tout accord-cadre comporte des engagements substantiels et de grande ampleur de la part de Téhéran avant d’envisager un allègement des restrictions financières. Cette divergence sur la séquence des concessions et des contreparties apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux points de blocage des pourparlers entre les deux pays.