L'Iran chercherait à conclure un accord limité avec les États-Unis pour soulager son économie

L'Iran chercherait à conclure un accord intérimaire limité avec les États-Unis afin d'obtenir un répit économique sans avoir à consentir de concessions majeures sur son programme nucléaire. Selon plusieurs sources proches des centres de décision iraniens, cette stratégie vise avant tout à réduire les pressions financières qui pèsent sur le pays tout en gagnant du temps sur le plan diplomatique.

D'après ces sources, les dirigeants iraniens entendent poursuivre une approche déjà utilisée par le passé : maintenir les négociations ouvertes, absorber les pressions extérieures et éviter tout compromis irréversible sur les dossiers jugés essentiels par la République islamique. Un accord partiel permettrait ainsi à Téhéran d'obtenir certains allègements économiques sans régler les questions les plus sensibles qui opposent les deux pays.

Les difficultés économiques constituent aujourd'hui l'une des principales préoccupations du pouvoir iranien. Des années de sanctions internationales, combinées à une mauvaise gestion économique et aux conséquences des conflits régionaux, ont alimenté l'inflation, affaibli la monnaie nationale et dégradé le niveau de vie de la population. Dans ce contexte, l'arrivée rapide de nouvelles ressources financières est perçue comme un moyen de stabiliser l'économie et de prévenir un regain de contestation sociale.

Le détroit d'Ormuz demeure également au cœur des calculs stratégiques de Téhéran. Selon les sources citées, les autorités iraniennes considèrent de plus en plus ce passage maritime non seulement comme un levier de négociation, mais aussi comme un atout stratégique durable. Un accord permettant la reprise du trafic maritime tout en maintenant l'influence iranienne sur cette voie essentielle du commerce mondial renforcerait la position de la République islamique sans l'obliger à céder aux principales exigences américaines.

L'une des sources estime même que la guerre régionale a renforcé la capacité de pression de l'Iran sur cette zone stratégique. Selon elle, un accord limité pourrait permettre un retour à une situation proche de celle qui prévalait avant le conflit tout en préservant les principaux leviers de négociation de Téhéran face à Washington.