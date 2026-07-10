L'ONU appelle les États à rejeter toute tentative iranienne de contrôler le détroit d'Ormuz

Le Conseil de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence maritime des Nations unies, a adopté une résolution appelant les États membres à rejeter toute tentative de l'Iran d'imposer sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz, l'un des principaux axes du commerce mondial des hydrocarbures.

Le texte condamne fermement la décision de Téhéran de créer une autorité chargée de contrôler le trafic maritime dans cette voie stratégique. Les États sont invités à ne reconnaître ni les revendications iraniennes de souveraineté, ni toute mesure visant à restreindre, entraver ou fermer la navigation internationale dans le détroit.

Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions entre les États-Unis et l'Iran, marqués par des frappes américaines et des attaques contre des navires que Washington attribue à Téhéran. Ces événements ont ravivé les inquiétudes sur la sécurité du trafic maritime mondial et sur la stabilité de la trêve fragile entre les deux pays.

La question de la protection des routes maritimes a dominé les discussions du Conseil de l'OMI, où les pays du Golfe, les États-Unis et leurs partenaires ont affiché leur opposition aux nouvelles ambitions iraniennes.

Le mois dernier, la nouvelle Autorité iranienne du détroit du Golfe Persique avait annoncé qu'aucun navire ne pourrait traverser le détroit d'Ormuz sans une autorisation délivrée par ses services.

L'Iran, qui ne siège pas au Conseil de l'OMI, rejette ces accusations. Téhéran affirme que ses mesures visent uniquement à protéger sa souveraineté et ses intérêts de sécurité, et assure qu'il n'a pas l'intention de fermer le détroit d'Ormuz.