Missiles iraniens : Téhéran aurait reconstitué la moitié de son arsenal

L’Iran serait parvenu à reconstituer près de la moitié du stock de missiles dont il disposait avant le déclenchement de la guerre menée par les États-Unis et Israël, a affirmé jeudi l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Herbert Raymond McMaster, dans un entretien à CBS News.

Selon lui, les combats sont loin d’être terminés, malgré les frappes américaines menées ces derniers jours contre des cibles iraniennes. "Ce n’est pas du tout une phase proche de la fin de la guerre", a déclaré McMaster, après deux jours d’escalade dans les échanges de frappes entre Washington et Téhéran. "Il s’agit en réalité seulement d’un passage à une nouvelle phase."

Dans la nuit, les États-Unis ont frappé environ 90 cibles iraniennes, parmi lesquelles des systèmes de défense aérienne. En réponse, l’Iran a lancé des missiles vers des pays du Golfe.

Le président américain Donald Trump a, de son côté, affirmé que les Iraniens avaient récemment pris contact avec Washington. "Ils veulent désespérément conclure un accord, mais je ne sais pas s’ils le respecteront", a-t-il déclaré.