La France déconseille les voyages en Israël et évoque un "risque de fermeture de l’espace aérien"

Dans ce contexte régional particulièrement instable, la France a annoncé qu’elle « déconseille » à ses ressortissants de se rendre en Israël, à Jérusalem et en Judée-Samarie, y compris pour des déplacements touristiques ou familiaux. L’avis, publié sur le site de France Diplomatie, évoque les « possibles répercussions » de la situation sécuritaire liée à l’Iran.

Le ministère français des Affaires étrangères prévient également qu’une fermeture de l’espace aérien ne peut être exclue. En conséquence, des annulations ou des reports de vols pourraient survenir et se prolonger plusieurs jours, compliquant d’éventuels retours. Les Français déjà présents sur place sont invités à s’inscrire sur le dispositif Fil d’Ariane, à faire preuve d’une vigilance accrue, à éviter tout rassemblement et à identifier les abris disponibles en cas d’alerte, en suivant strictement les consignes des autorités locales.

L’Allemagne a, elle aussi, actualisé ses recommandations en déconseillant « de toute urgence » les déplacements vers Israël et Jérusalem-Est. De leur côté, les États-Unis ont demandé au personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem de quitter le pays tant que des vols commerciaux restent accessibles. Selon la presse américaine, l’ambassadeur aurait exhorté ceux qui envisagent un départ à agir sans délai.

Ces mesures interviennent après une troisième session de pourparlers indirects entre Washington et Téhéran à Genève, sous médiation omanaise. Parallèlement, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient, déployant notamment deux porte-avions dans la région. L’évolution des discussions diplomatiques sera déterminante pour la suite des événements.