La Russie estime que l’accord de cessez-le-feu doit couvrir le Liban

La Russie a appelé à élargir le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran au théâtre libanais, alors qu’Israël a annoncé la poursuite de ses opérations contre le Hezbollah. Moscou estime que la stabilisation régionale ne peut être partielle et doit impérativement couvrir l’ensemble des fronts liés au conflit.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué l’accord lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Selon un communiqué du ministère, « Moscou estime fermement que ces accords […] ont une dimension régionale et s’appliquent notamment au Liban ». Une position qui vise à éviter toute fragmentation du cessez-le-feu et à contenir les risques d’escalade.

Dans le même temps, la diplomatie russe a vivement critiqué les frappes israéliennes au Liban. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé des actions « agressives » susceptibles de compromettre les efforts diplomatiques en cours. « De telles actions risquent de faire dérailler le processus de négociation émergent », a-t-elle averti.

Cette prise de position intervient dans un contexte de fortes tensions, alors que les négociations entre Washington et Téhéran doivent s’ouvrir dans les prochains jours. Pour Moscou, l’exclusion du Liban du périmètre du cessez-le-feu fragilise l’ensemble de l’édifice diplomatique et pourrait alimenter une nouvelle phase d’instabilité régionale.