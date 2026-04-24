Le Pentagone envisage des mesures contre des alliés de l’OTAN qui n'ont pas soutenu les opérations contre l’Iran

Un document interne du Pentagone évoque plusieurs options destinées à sanctionner des pays membres de OTAN accusés de ne pas avoir suffisamment soutenu les opérations américaines durant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre Iran, selon des informations rapportées par Reuters.

D’après une source américaine citée sous couvert d’anonymat, ce mémo reflète l’irritation de responsables du Pentagone face au refus ou aux réticences de certains alliés à accorder aux forces américaines l’accès à leurs bases, à leur espace aérien ou à leurs infrastructures logistiques. Le document considère ce soutien comme un minimum attendu entre membres de l’Alliance atlantique.

Parmi les pistes mentionnées figurerait la suspension de Espagne de certaines fonctions importantes ou prestigieuses au sein de l’OTAN. Une autre option consisterait à réexaminer la position américaine concernant la souveraineté britannique sur les îles Malouines, territoire revendiqué par l’Argentine et administré par le Royaume-Uni.

La note ne propose toutefois ni un retrait des États-Unis de l’OTAN, ni la fermeture de bases militaires américaines en Europe. La source interrogée n’a pas précisé si une réduction des effectifs américains sur le continent faisait partie des scénarios étudiés.

Interrogé sur ces révélations, le porte-parole du Pentagone, Kingsley Wilson, a repris la ligne défendue par Donald Trump, estimant que malgré l’aide apportée par Washington à ses alliés, "ils n’étaient pas là pour nous". Il a ajouté que le département de la Défense travaillait à fournir au président des options crédibles afin que les alliés américains "fassent leur part".