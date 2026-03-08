Les États-Unis approuvent en urgence une vente d’armes de 650 millions de dollars à Israël

L’administration du président américain Donald Trump a autorisé en urgence une importante vente d’armes à Israël, contournant la procédure habituelle de contrôle du Congrès. Selon des informations rapportées par Reuters et confirmées par des responsables américains, la transaction porte sur plus de 20 000 bombes pour une valeur estimée à environ 650 millions de dollars.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le département d’État a indiqué que le secrétaire d’État Marco Rubio avait invoqué une procédure d’urgence permettant d’accélérer la vente et de suspendre l’examen normalement requis par le Congrès pour ce type de transaction militaire.

Le paquet d’armement comprend notamment 12 000 corps de bombes polyvalentes BLU-110A/B de 450 kilos, que l’armée israélienne avait demandés. Le département d’État a souligné que cette vente s’inscrit dans les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis. Le principal contractant sera l’entreprise Repkon USA, basée au Texas.

Selon un responsable du département d’État cité samedi, l’accord inclut également des bombes polyvalentes BLU-111 de 230 kilos, ajoutées dans le cadre d’une modification d’une vente d’armes antérieure.

Par ailleurs, Israël devrait acquérir pour environ 298 millions de dollars supplémentaires de munitions jugées critiques via des ventes commerciales directes, distinctes de l’accord gouvernemental annoncé cette semaine.

Le recours à la procédure d’urgence a toutefois suscité des critiques au sein du Congrès américain. Le représentant démocrate Gregory Meeks a dénoncé une décision qui, selon lui, contourne les mécanismes de supervision parlementaire.

Dans une déclaration citée par Reuters, il a estimé que le recours à cette procédure contredisait les affirmations de l’administration selon lesquelles elle était pleinement préparée à la guerre. Selon lui, l’invocation d’une urgence pour accélérer la vente d’armes reflète une situation créée par l’administration elle-même.