Le Sénat américain rejette une résolution visant à limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l’Iran

Le Sénat américain a rejeté mercredi une tentative visant à restreindre les pouvoirs militaires du président Donald Trump dans le cadre de la guerre contre l’Iran. Par 53 voix contre 47, les sénateurs ont bloqué l’avancée d’une résolution bipartisane qui aurait obligé l’exécutif à obtenir l’autorisation du Congrès avant toute poursuite des hostilités.

Le vote s’est déroulé largement selon les lignes partisanes. La quasi-totalité des républicains s’est opposée à la résolution, tandis que la grande majorité des démocrates l’a soutenue. Le texte, porté notamment par le sénateur démocrate Tim Kaine, visait à réaffirmer le rôle constitutionnel du Congrès dans la déclaration de guerre.

Les partisans de la mesure estiment que l’escalade militaire actuelle nécessite un contrôle parlementaire. "Les sénateurs doivent choisir entre les Américains fatigués des guerres au Moyen-Orient et Donald Trump, qui a entraîné le pays dans un nouveau conflit que la plupart des citoyens rejettent", a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

À l’inverse, les opposants ont défendu la légalité de l’action présidentielle. Selon eux, le président dispose, en tant que commandant en chef, de l’autorité nécessaire pour mener des frappes limitées afin de protéger les intérêts américains. Le sénateur républicain Jim Risch, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, a affirmé que l’opération militaire "ne sera pas une guerre sans fin" et qu’elle devrait se conclure rapidement.

Cette initiative n’avait toutefois que peu de chances d’aboutir. Les républicains disposent de majorités étroites dans les deux chambres du Congrès et ont déjà bloqué des tentatives similaires visant à limiter les pouvoirs militaires du président.

Le débat intervient alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran suscite des interrogations au sein de l’opinion publique américaine. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, environ un quart des Américains approuvent les frappes contre l’Iran, tandis que près de la moitié estiment que Donald Trump est trop enclin à recourir à la force militaire.

La Chambre des représentants doit se prononcer à son tour sur une résolution similaire. Mais même si un texte était adopté par les deux chambres, il faudrait une majorité des deux tiers pour passer outre un veto présidentiel, ce qui paraît improbable dans l’état actuel des équilibres politiques.