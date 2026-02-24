Les États-Unis ne pourraient mener qu’une brève offensive contre l’Iran, selon le renseignement israélien

Les capacités américaines en cas de frappe contre l’Iran seraient limitées dans le temps. D’après le Financial Times, qui cite une source officielle du renseignement israélien, Washington ne serait en mesure de conduire qu’une campagne aérienne intensive de quatre à cinq jours. À défaut, les États-Unis pourraient prolonger des frappes de moindre intensité pendant environ une semaine, mais sans disposer des moyens pour soutenir un effort massif sur la durée et ce, même avec l’arrivée du porte-avions USS Gerald Ford dans la région.

Cette évaluation intervient alors que la presse américaine fait état de doutes au sein même de l’administration. Selon CBS, le président Donald Trump se montrerait frustré par les mises en garde de ses conseillers concernant les limites d’une action militaire contre Téhéran. Il lui aurait été indiqué qu’une attaque aurait peu de chances d’être à la fois rapide et décisive, et qu’une opération limitée, hypothèse que le président a publiquement rejetée, risquerait d’ouvrir la voie à un conflit plus large et prolongé au Moyen-Orient.

Parallèlement, le Washington Post rapporte que les États-Unis ont déployé dix chasseurs F-35 supplémentaires en Crète. Ces appareils s’ajoutent à plus de 150 avions transférés vers l’Europe et le Moyen-Orient depuis la fin du deuxième cycle de négociations avec l’Iran, signe d’un renforcement significatif du dispositif militaire américain dans la région.

Dans ce contexte de tension croissante, des responsables libanais ont également confié à Reuters qu’Israël avait averti Beyrouth qu’il frapperait des infrastructures civiles si le Hezbollah intervenait dans un éventuel affrontement entre Washington et Téhéran.