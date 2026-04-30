Les États-Unis veulent former une nouvelle coalition internationale pour sécuriser le détroit d’Ormuz

Les États-Unis travaillent à la mise en place d’une nouvelle coalition internationale destinée à garantir la libre circulation des navires dans le détroit d’Ormuz, selon des informations du Wall Street Journal. Cette initiative intervient alors que le trafic maritime dans cette zone stratégique, essentielle au commerce mondial de l’énergie, connaît d’importantes perturbations.

Le projet américain, baptisé "Maritime Freedom Construct" (Dispositif de liberté maritime), viserait à rassembler plusieurs pays autour d’un dispositif commun mêlant coopération diplomatique, partage de renseignements et soutien à l’application de sanctions. Washington cherche ainsi à renforcer la pression sur l’Iran, qui entrave le passage maritime dans ce corridor reliant le Golfe persique à l’océan Indien.

D’après le quotidien américain, un câble interne du département d’État a été transmis aux ambassades américaines afin de solliciter officiellement des partenaires étrangers. Les diplomates américains auraient pour consigne de demander aux gouvernements concernés s’ils souhaitent participer en tant que partenaires diplomatiques, militaires ou sur les deux plans.

Le document souligne que la participation de nouveaux États permettrait de "rétablir la liberté de navigation" et de protéger l’économie mondiale face aux tensions régionales. Il insiste également sur la nécessité d’une réponse collective pour imposer un coût significatif à toute tentative de blocage du transit maritime.

La future coalition serait pilotée conjointement par le département d’État et le Commandement central américain (CENTCOM), chargé des opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient. Elle viendrait compléter d’autres dispositifs déjà existants en matière de sécurité maritime.

Selon le Wall Street Journal, Washington considère notamment que cette structure pourrait s’articuler avec les efforts actuellement menés par le Royaume-Uni et la France, qui dirigent déjà une planification sécuritaire navale dans la région. L’objectif affiché est d’éviter une paralysie durable du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part majeure des exportations mondiales de pétrole.