Liban : Washington et Téhéran créent une "cellule de gestion des conflits"

L'Iran et les États-Unis ont convenu de mettre en place une « cellule de gestion des conflits » afin de garantir le respect de l'arrêt des opérations militaires au Liban, ont annoncé lundi les médiateurs qatari et pakistanais des négociations en cours en Suisse.

Selon un communiqué conjoint, cette structure réunira les deux parties, la République libanaise et les médiateurs, avec pour mission de superviser l'application du cessez-le-feu et d'empêcher une reprise des hostilités sur le front libanais. Le mécanisme intervient alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah, soutenu par Téhéran, se poursuivent malgré plusieurs annonces de trêve et menaçaient de faire dérailler les discussions américano-iraniennes.

Le texte ne mentionne ni Israël ni le Hezbollah, qui ne participent pas aux pourparlers du Bürgenstock. Le mémorandum d'entente signé la semaine dernière entre Washington et Téhéran prévoit pourtant une cessation des combats au Liban.

Israël a toutefois réaffirmé son intention de maintenir ses forces dans une zone de sécurité au sud du Liban et continue de mener des négociations distinctes avec Beyrouth. Un nouveau cycle de discussions israélo-libanaises doit débuter mardi.

Cette initiative diplomatique constitue l'une des premières mesures concrètes issues des pourparlers en Suisse, qui visent à transformer le protocole d'accord américano-iranien en règlement durable des crises régionales. Les médiateurs espèrent que cette cellule contribuera à réduire les tensions au Liban et à préserver les avancées obtenues lors des négociations.