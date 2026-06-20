Liban-Israël : de nouveaux pourparlers prévus à Washington la semaine prochaine

Une nouvelle séquence diplomatique s’ouvre entre Israël et le Liban. Les prochains pourparlers entre les deux pays se tiendront à Washington du 23 au 25 juin, a annoncé vendredi le département d’État américain, dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

L’annonce est intervenue à l’issue d’un entretien téléphonique entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le président libanais Joseph Aoun. Selon Washington, ces discussions doivent permettre de consolider la trêve et d’explorer les prochaines étapes d’une désescalade durable à la frontière israélo-libanaise.

Dans un communiqué, Marco Rubio a réaffirmé la position américaine en faveur du désarmement du Hezbollah. Le chef de la diplomatie américaine a également renouvelé son soutien aux efforts du gouvernement libanais pour renforcer sa souveraineté et garantir la stabilité du pays.

De son côté, Joseph Aoun a insisté sur la nécessité d’un « cessez-le-feu global » qu’il considère comme la condition indispensable à toute avancée politique. Le président libanais a également remercié les États-Unis pour leur soutien diplomatique au Liban.

Parallèlement, Israël a assuré vouloir respecter la trêve conclue ces dernières heures. L’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a affirmé que l’État hébreu demeurait « fermement engagé à un cessez-le-feu immédiat ».

« Si le Hezbollah honore l’accord et cesse ses hostilités, cela sera accueilli par le calme », a-t-il déclaré sur le réseau social X.

Ces développements interviennent après plusieurs jours de violents affrontements ayant coûté la vie à quatre soldats israéliens et provoqué une importante vague de frappes israéliennes au Liban. La médiation menée par les États-Unis, avec le soutien de plusieurs acteurs régionaux, semble désormais ouvrir la voie à une reprise du dialogue entre Beyrouth et Jérusalem, malgré des divergences encore profondes sur les questions sécuritaires et le rôle du Hezbollah.