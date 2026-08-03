LIVE BLOG | Donald Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de ce lundi

Les critiques contre Israël Katz continuent de se multiplier

Les réactions se poursuivent après l'annonce du ministre de la Défense Israël Katz de vouloir remplacer le chef du Commandement central, le général Avi Bluth. Le député de Yesh Atid, Elazar Stern, officier supérieur de réserve, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à limoger Israël Katz, l'accusant de privilégier les primaires du Likoud au détriment de la sécurité d'Israël. Le chef du parti des Démocrates, Yaïr Golan, ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal, a dénoncé une « attaque politique », estimant que l'annonce faite en direct à la télévision, sans l'accord du chef d'état-major, constitue « le franchissement d'une ligne rouge ». Le député Moshe Turpaz, également membre de Yesh Atid et officier de réserve, a accusé Israël Katz de porter gravement atteinte à Tsahal au nom du populisme. À ce stade, les responsables de la coalition gouvernementale sont restés largement silencieux, sans soutenir ni condamner publiquement le ministre de la Défense.