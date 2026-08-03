LIVE BLOG | Donald Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de ce lundi
Il a affirmé dimanche retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.
Les critiques contre Israël Katz continuent de se multiplier
Les réactions se poursuivent après l'annonce du ministre de la Défense Israël Katz de vouloir remplacer le chef du Commandement central, le général Avi Bluth. Le député de Yesh Atid, Elazar Stern, officier supérieur de réserve, a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à limoger Israël Katz, l'accusant de privilégier les primaires du Likoud au détriment de la sécurité d'Israël. Le chef du parti des Démocrates, Yaïr Golan, ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal, a dénoncé une « attaque politique », estimant que l'annonce faite en direct à la télévision, sans l'accord du chef d'état-major, constitue « le franchissement d'une ligne rouge ». Le député Moshe Turpaz, également membre de Yesh Atid et officier de réserve, a accusé Israël Katz de porter gravement atteinte à Tsahal au nom du populisme. À ce stade, les responsables de la coalition gouvernementale sont restés largement silencieux, sans soutenir ni condamner publiquement le ministre de la Défense.
Jérusalem : six personnes arrêtées après des jets de pierres contre une église
La police israélienne a arrêté six personnes, dont un mineur, soupçonnées d'avoir craché en direction de l'église arménienne de la Vieille Ville de Jérusalem et jeté des pierres contre le bâtiment. Les faits se sont produits durant le week-end sur un axe emprunté par de nombreux fidèles se rendant au Mur occidental. Trois suspects ont été présentés à un juge en vue d'une prolongation de leur détention, tandis que les autres ont été libérés sous conditions, avec une interdiction d'accéder au secteur. La police a condamné « tout acte de violence et de racisme » et assuré qu'elle poursuivrait les auteurs de tels agissements.
L’Iran dit être proche d’un accord sur Ormuz avec le sultanat d’Oman
L'Iran a affirmé dimanche être proche d'un accord avec le sultanat d'Oman concernant le détroit d'Ormuz, quelques heures après l'annonce de la suspension des frappes américaines. Téhéran précise toutefois qu'il n'est pas question de revenir à la situation d'avant-guerre et entend conserver le contrôle de ce passage maritime stratégique. Pour l'heure, un seul couloir de navigation est autorisé le long des côtes iraniennes. Un éventuel compromis avec Oman pourrait contribuer à réduire les tensions autour de cette voie essentielle au commerce mondial des hydrocarbures, même si Mascate n'a pas encore confirmé ces discussions.
Séisme : un expert appelle Israël à renforcer sa préparation
Après le séisme ressenti ce matin dans le sud d'Israël, le Dr Dagan Bekon-Mazor, spécialiste en génie civil au Collège d'ingénierie SCE Sami Shamoon, estime que cet événement doit servir de signal d'alarme. « Les tremblements de terre continueront de se produire et des secousses plus importantes sont inévitables », avertit-il. Selon lui, une préparation adéquate permet de réduire considérablement le nombre de victimes et les dégâts matériels. Si l'ampleur des dommages dépend de la puissance du séisme, elle repose aussi sur la qualité des constructions, leur conception et le niveau de préparation de la population.
Chypre : une affiche électorale de Gadi Eisenkot vandalisée aux couleurs de l'Autorité palestinienne
Une affiche électorale du chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot, a été vandalisée à Chypre, où de nombreux Israéliens passent leurs vacances. Le panneau, installé sur l'axe reliant Limassol à Larnaca, a été recouvert de peinture noire, blanche, verte et rouge, reprenant les couleurs du drapeau palestinien. De la peinture rouge a également été étalée sur le visage de l'ancien chef militaire, simulant des traces de sang. L'affiche, rédigée en hébreu, invitait les Israéliens à « profiter de leurs vacances ». Le drapeau israélien figurant sur le visuel est, lui, resté pratiquement intact.
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Israël Katz de nouveau critiqué après l'annonce du départ d'Avi Bluth
Les critiques contre le ministre de la Défense Israël Katz se multiplient après son annonce télévisée du remplacement du commandant du Commandement central, le général Avi Bluth. Les anciens ministres de la Défense Benny Gantz et Yoav Gallant l'accusent de politiser Tsahal à des fins électorales. « Transformer les nominations militaires en sujet de campagne pour les primaires du Likoud nuit à la sécurité d'Israël », a dénoncé Benny Gantz. Yoav Gallant a, de son côté, qualifié cette annonce de « geste méprisable qui franchit une nouvelle ligne rouge », estimant qu'elle porte atteinte à l'autorité des commandants et met en danger l'armée. L'ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman a également attaqué Israël Katz, jugeant qu'un responsable guidé uniquement par les considérations des primaires de son parti n'est pas digne d'occuper le poste de ministre de la Défense.
Tsahal annonce un exercice militaire ce lundi soir à Ra'anana
Tsahal mènera un exercice militaire à Ra'anana à partir de ce lundi soir et jusqu'à mardi matin. Dans le cadre de cet entraînement, une présence accrue de soldats, de véhicules militaires et de secours sera visible dans la ville. Des moyens d'éclairage seront également utilisés au cours de l'exercice. L'armée précise qu'il s'agit d'un entraînement planifié de longue date dans le cadre du programme d'exercices de 2026 et souligne qu'il n'existe aucune menace sécuritaire particulière pour la population.
Israël : un cycliste grièvement blessé dans un accident à Yeruham
Un cycliste d'une trentaine d'années a été grièvement blessé dans un accident survenu à Yeruham, dans le sud d'Israël. Selon les premiers éléments, aucun autre véhicule ne serait impliqué. Pris en charge sur place par les secours, il a été évacué vers le centre médical Soroka, à Beer Sheva, souffrant d'un grave traumatisme crânien.
Oman : une explosion signalée à proximité d'un pétrolier
Le capitaine d'un pétrolier naviguant au large des côtes d'Oman a signalé une explosion à proximité du navire, selon le centre britannique UKMTO. L'incident s'est produit à environ 37 kilomètres au nord-est de Khasab. Aucun blessé n'est à déplorer et le navire n'a subi aucun dommage apparent. Les autorités maritimes recommandent toutefois aux bâtiments transitant dans la zone de redoubler de vigilance et de signaler toute activité suspecte.
Ukraine - Russie : au moins 14 morts dans une nouvelle vague de frappes
Les frappes échangées entre l'Ukraine et la Russie ont fait au moins 14 morts dimanche. Selon les autorités, neuf personnes ont été tuées en Russie lors d'attaques ukrainiennes, tandis que cinq personnes ont perdu la vie en Ukraine à la suite de bombardements russes. Les deux camps poursuivent l'intensification de leurs frappes, alors que le conflit entre dans sa cinquième année.
Donald Trump annonce la reprise des négociations avec l'Iran dès lundi
Le président américain Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteront ce lundi, après avoir suspendu les frappes militaires conjointes envisagées avec Israël. À bord de l'Air Force One, il a expliqué avoir renoncé à l'offensive afin de donner une chance à un accord rapide avec Téhéran. « Ils ne veulent évidemment pas être attaqués », a-t-il déclaré, affirmant que l'Iran était conscient de l'ampleur des frappes qui se préparaient. Selon Donald Trump, cette initiative fait suite à des demandes formulées par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Iran. Le président américain s'est dit optimiste, évoquant un futur accord sur le détroit d'Ormuz, puis un accord sur le nucléaire iranien, allant jusqu'à parler d'une possible « dénucléarisation de l'Iran ». Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole, reste toutefois sous contrôle iranien et demeure au cœur des négociations.