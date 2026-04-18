LIVE BLOG | Donald Trump menace de maintenir le blocus des ports iraniens en l’absence d’accord avec Téhéran
Le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf a averti qu'"avec la poursuite du blocus, le détroit d’Ormuz ne restera pas ouvert".
L'Iran rouvre partiellement son espace aérien aux vols dans l’est du pays
L’Iran a annoncé ce samedi la réouverture partielle de son espace aérien, permettant aux vols internationaux de transiter par la partie orientale du territoire, selon l’Autorité de l’aviation civile, qui précise que certains aéroports ont également repris leurs opérations dès 7h00 (03h30 GMT), dans le cadre d’une reprise progressive du trafic, toutefois la situation reste incertaine puisque plus de trois heures après cette annonce, aucun vol international ne traversait encore l’espace iranien, les données des sites de suivi aérien montrant que plusieurs compagnies continuaient d’éviter la zone en empruntant des itinéraires plus longs.
Pakistan : le chef de l’armée en mission à Téhéran pour favoriser un accord de paix
Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, a achevé une visite de trois jours à Téhéran, marquée par des rencontres avec les principaux dirigeants iraniens. Islamabad affirme vouloir « faciliter un règlement négocié » du conflit au Moyen-Orient et promouvoir « la paix, la stabilité et la prospérité » dans la région. Cette initiative diplomatique intervient alors que des discussions de paix sont attendues dans les prochains jours au Pakistan, dans un contexte de fortes tensions régionales.
Golfe : des pétroliers quittent la région et franchissent le détroit d’Ormuz
Un convoi de pétroliers a été observé quittant le Golfe et transitant par le détroit stratégique d’Ormuz, selon des données de suivi maritime. Il comprenait notamment quatre navires transportant du gaz de pétrole liquéfié ainsi que plusieurs tankers de produits pétroliers et chimiques. D’autres navires suivent depuis le Golfe, signe d’une reprise progressive du trafic dans cette zone clé pour l’approvisionnement énergétique mondial, malgré les tensions persistantes.
Blocus : les États-Unis affirment avoir contraint 21 navires à rebrousser chemin vers l’Iran
L’armée américaine indique avoir forcé 21 navires à faire demi-tour vers des ports iraniens depuis le début du blocus imposé à la République islamique. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, ces bâtiments ont « obéi aux instructions » des forces américaines. Cette mesure illustre le contrôle exercé par Washington sur les flux maritimes dans la région, dans un contexte de pression accrue sur Téhéran.
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Donald Trump menace de maintenir le blocus des ports iraniens en l’absence d’accord avec Téhéran
Le président américain Donald Trump a affirmé qu’il maintiendrait le blocus des ports iraniens en l’absence d’accord avec Téhéran, tout en laissant planer un doute sur la prolongation du cessez-le-feu. « Je ne le prolongerai peut-être pas, mais le blocus continuera », a-t-il déclaré à bord de l'Air Force One, se disant toutefois optimiste quant à l’issue des négociations : « je pense que cela va se faire ». Cette position intervient alors que l’Iran, qui a annoncé la réouverture du détroit stratégique d’Ormuz, menace désormais de le refermer si Washington poursuit ses mesures de pression. Plus tôt, Donald Trump avait déjà assuré que le blocus resterait « totalement en vigueur » jusqu’à la fin des discussions, illustrant un rapport de force toujours tendu entre les deux pays, malgré des signaux contradictoires sur une possible désescalade.
L’Iran menace de fermer le détroit d’Ormuz en cas de poursuite du blocus américain
L’Iran a de nouveau brandi la menace de fermer le détroit d’Ormuz si les États-Unis maintiennent leur blocus des ports iraniens. Le président du Parlement et négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf a averti qu"avec la poursuite du blocus, le détroit d’Ormuz ne restera pas ouvert », ajoutant que le passage dans cette voie maritime stratégique pourrait être soumis à une autorisation de Téhéran.
Il a également vivement critiqué les déclarations de Donald Trump, affirmant qu’il avait formulé « sept affirmations différentes en une heure », toutes jugées fausses. « Les États-Unis n’ont pas gagné la guerre avec ces mensonges, et ils ne leur seront d’aucune utilité dans les négociations », a-t-il insisté. Dans le même temps, la diplomatie iranienne a fermement démenti toute avancée sur le dossier nucléaire, rejetant les propos américains sur un accord imminent. « L’uranium enrichi de l’Iran ne sera transféré nulle part en aucune circonstance », a réaffirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les États-Unis autorisent à nouveau temporairement la vente de pétrole russe en mer, selon le Trésor
Le département du Trésor américain a annoncé une nouvelle licence générale liée à la Russie, autorisant la livraison et la vente de pétrole brut et de produits pétroliers russes pour les cargaisons chargées sur des navires à la date du 17 avril. Cette mesure vise à encadrer certaines transactions déjà engagées, tout en maintenant un contrôle strict. L’autorisation demeure toutefois limitée dans le temps et restera en vigueur jusqu’au 16 mai, selon le communiqué publié vendredi soir.
Donald Trump affirme que Xi Jinping est « très heureux » de la réouverture du détroit d’Ormuz
Le président américain Donald Trump a assuré que son homologue chinois Xi Jinping se réjouissait de la réouverture du détroit d’Ormuz. « Le président Xi est très heureux que le détroit d’Ormuz soit ouvert et/ou en train de se rouvrir rapidement », a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social, soulignant l’importance stratégique de cette voie maritime pour le commerce mondial. Dans le même temps, Donald Trump a évoqué une prochaine rencontre en Chine avec le dirigeant chinois, qu’il présente comme majeure. « Notre rencontre en Chine sera spéciale et, potentiellement, historique. Je me réjouis de retrouver le président Xi — beaucoup sera accompli », a-t-il affirmé, affichant son optimisme quant à d’éventées avancées diplomatiques dans un contexte régional toujours sous tension.
Donald Trump évoque un accord imminent avec l’Iran « d’ici un jour ou deux »
Les discussions entre Washington et Téhéran pourraient s’accélérer dans les prochains jours. « Les Iraniens veulent nous rencontrer. Ils veulent parvenir à un accord », a déclaré Donald Trump lors d’un entretien avec Axios. Le président américain évoque une possible réunion « ce week-end » et affiche son optimisme : « Je pense que nous conclurons un accord dans un jour ou deux. » Une déclaration qui intervient alors que les négociations restent marquées par de fortes tensions.
L’Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi
Téhéran a fermement nié toute concession sur le transfert de ses stocks d’uranium enrichi, au cœur du différend avec Washington. « L’uranium enrichi de l’Iran ne sera transféré nulle part », a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï. Il a insisté sur le caractère souverain de cette question : « Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous. » Ces propos contredisent directement les déclarations de Donald Trump, qui affirmait récemment qu’aucun « point de blocage » ne subsistait.
Le Liban n’est plus « le théâtre des guerres de qui que ce soit », affirme Joseph Aoun
Au lendemain du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, le président libanais Joseph Aoun a affirmé que son pays tournait une page historique. « Nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais », a-t-il déclaré dans son premier discours à la nation. Il s’est dit confiant dans la capacité du Liban à « sauver » sa souveraineté et à reprendre pleinement le contrôle de ses décisions.
Le Liban vise « un accord permanent » avec Israël après la trêve
Le président libanais Joseph Aoun a annoncé l’ouverture d’une « nouvelle phase » après le cessez-le-feu avec Israël. « Une phase de transition (...) pour travailler à un accord permanent qui sauvegarde les droits de notre peuple », a-t-il expliqué. Il a tenu à préciser que d’éventuelles discussions directes avec Israël « ne sont pas un signe de faiblesse », promettant de ne pas « céder un iota du territoire national ».