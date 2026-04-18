L’Iran menace de fermer le détroit d’Ormuz en cas de poursuite du blocus américain

L’Iran a de nouveau brandi la menace de fermer le détroit d’Ormuz si les États-Unis maintiennent leur blocus des ports iraniens. Le président du Parlement et négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf a averti qu"avec la poursuite du blocus, le détroit d’Ormuz ne restera pas ouvert », ajoutant que le passage dans cette voie maritime stratégique pourrait être soumis à une autorisation de Téhéran.

Il a également vivement critiqué les déclarations de Donald Trump, affirmant qu’il avait formulé « sept affirmations différentes en une heure », toutes jugées fausses. « Les États-Unis n’ont pas gagné la guerre avec ces mensonges, et ils ne leur seront d’aucune utilité dans les négociations », a-t-il insisté. Dans le même temps, la diplomatie iranienne a fermement démenti toute avancée sur le dossier nucléaire, rejetant les propos américains sur un accord imminent. « L’uranium enrichi de l’Iran ne sera transféré nulle part en aucune circonstance », a réaffirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.