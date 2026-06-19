LIVE BLOG | La Suisse annonce le report des négociations entre les États-Unis et l’Iran

Hezbollah : Tsahal frappe plus de 80 cibles au Liban et élimine des dizaines de terroristes

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 80 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban depuis la nuit dernière, en réponse à des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu par l’organisation terroriste chiite. Parmi les cibles visées figurent des postes de commandement, des positions de lancement de roquettes et diverses infrastructures militaires dans la région de Nabatiyé et dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Tsahal indique également avoir frappé deux centres de commandement du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, où opéraient des membres de l’organisation.

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Des dizaines de terroristes du Hezbollah ont été éliminés lors de ces frappes. Les forces israéliennes poursuivent par ailleurs leurs opérations dans la zone de sécurité du sud-Liban, notamment contre les infrastructures souterraines stratégiques construites par le Hezbollah dans le secteur du Beaufort. Au cours de la nuit, Tsahal affirme avoir détecté un tir de roquettes du Hezbollah contre des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban. Deux terroristes ayant fui la zone de lancement à moto ont été éliminés lors d’une frappe rapide, avant que le lance-roquettes utilisé ne soit détruit par l’armée israélienne.