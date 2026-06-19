LIVE BLOG | La Suisse annonce le report des négociations entre les États-Unis et l’Iran
L’annonce intervient après que la Maison-Blanche a confirmé que le vice-président américain JD Vance ne se rendrait finalement pas en Suisse pour rencontrer les négociateurs iraniens.
Détroit d'Ormuz : le trafic maritime retrouve son plus haut niveau depuis avril
Vingt-cinq navires commerciaux ont traversé le détroit d'Ormuz jeudi, selon les données de la société de suivi maritime AXSMarine. Il s'agit du volume quotidien le plus élevé enregistré depuis la mi-avril, après la réouverture du passage stratégique à la navigation commerciale. Cette hausse intervient à la suite de l'accord ayant permis la reprise du trafic dans ce corridor essentiel au commerce mondial. Le détroit d'Ormuz est l'une des principales voies maritimes pour le transport du pétrole et du gaz dans le monde.
Hezbollah : Tsahal frappe plus de 80 cibles au Liban et élimine des dizaines de terroristes
L’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 80 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban depuis la nuit dernière, en réponse à des violations répétées de l’accord de cessez-le-feu par l’organisation terroriste chiite. Parmi les cibles visées figurent des postes de commandement, des positions de lancement de roquettes et diverses infrastructures militaires dans la région de Nabatiyé et dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Tsahal indique également avoir frappé deux centres de commandement du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, où opéraient des membres de l’organisation.
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Des dizaines de terroristes du Hezbollah ont été éliminés lors de ces frappes. Les forces israéliennes poursuivent par ailleurs leurs opérations dans la zone de sécurité du sud-Liban, notamment contre les infrastructures souterraines stratégiques construites par le Hezbollah dans le secteur du Beaufort. Au cours de la nuit, Tsahal affirme avoir détecté un tir de roquettes du Hezbollah contre des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban. Deux terroristes ayant fui la zone de lancement à moto ont été éliminés lors d’une frappe rapide, avant que le lance-roquettes utilisé ne soit détruit par l’armée israélienne.
L’Iran exige la fin des combats au Liban avant de reprendre les discussions avec Washington
L’Iran a demandé des garanties sur l’arrêt des hostilités au Liban avant de reprendre les négociations avec les États-Unis en Suisse, selon une source diplomatique citée par CNN. Téhéran estime que la fin des combats est prévue dans l’accord déjà signé et souhaite son application avant tout nouveau dialogue. Les médiateurs travailleraient actuellement à résoudre ce différend. Les discussions prévues entre les deux parties ont été « temporairement reportées » à la suite des frappes israéliennes au Liban. Aucune date de reprise n’a pour l’instant été annoncée.
Paris: la police interdit un rassemblement de l’opposition iranienne
La préfecture de police de Paris a interdit un rassemblement de l’opposition iranienne prévu samedi dans la capitale, a annoncé le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI). La manifestation, qui avait pourtant été autorisée il y a plusieurs mois, a été interdite jeudi soir à la dernière minute. Le CNRI a indiqué faire appel de cette décision, sans préciser les motifs invoqués par les autorités françaises.
Ghalibaf : les discussions avec Washington restent soumises aux « lignes rouges » de Téhéran
Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que les discussions avec les États-Unis resteraient strictement encadrées par les « lignes rouges » fixées par Téhéran. « Nous restons attachés aux conditions définies et à la défense des intérêts de la nation iranienne », a-t-il déclaré à l’agence officielle IRNA. Il a également mis en garde Washington : « Si l’ennemi cherche à dépasser les limites, nous avons prouvé que nos doigts sont sur la détente et que nous n’hésiterons pas à lui infliger une réponse écrasante. »
Mike Huckabee répond à Jean-Noël Barrot : « Le cessez-le-feu viendra quand le Hezbollah cessera de tirer »
L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a réagi aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui appelait Israël à mettre fin à ses frappes contre le Hezbollah. « La France obtient-elle toutes ses informations auprès du Hezbollah ? », a lancé Huckabee sur X, rappelant que quatre soldats israéliens avaient été tués au Liban. Il a affirmé qu'Israël ne frappe qu’en réponse aux attaques dont il est la cible. « Le cessez-le-feu arrivera lorsque le Hezbollah cessera de tirer et de tuer », a-t-il affirmé, en soutien à la position israélienne.
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Itamar Ben Gvir après la mort de quatre soldats : « Tout le Liban doit brûler »
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réagi après la mort de quatre soldats israéliens dans le sud du Liban. « Pour chaque larme d’une mère israélienne, mille mères libanaises doivent pleurer. Le Liban tout entier doit brûler », a-t-il déclaré sur X. Il a affirmé que la protection des citoyens israéliens et des soldats de Tsahal devait primer sur toute autre considération.
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Détroit d’Ormuz : la mission française est « prête à être déployée »
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que la mission française de sécurisation du détroit d’Ormuz était « prête à être déployée ». Il a souligné que le déminage des voies maritimes constituait une condition essentielle à la mise en œuvre du protocole conclu entre les États-Unis et l’Iran.
Nucléaire iranien : la France participera aux négociations
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a confirmé que la France prendra part aux futures négociations sur le programme nucléaire iranien. Paris estime que toute levée des sanctions contre Téhéran nécessitera l’accord des Européens, comme lors de l’accord sur le nucléaire conclu en 2015.
Tsahal frappe la Bekaa après des violations du cessez-le-feu
L'armée israélienne a frappé récemment des infrastructures du Hezbollah dans la région de la Bekaa, en réponse aux violations répétées du cessez-le-feu par l'organisation terroriste. Le Hezbollah continue de préparer et de mener des attaques contre les forces israéliennes, malgré les accords de trêve en vigueur.
Tsahal lance une vague de frappes dans le sud du Liban en réponse aux tirs du Hezbollah
L'armée israélienne annonce avoir mené des frappes durant la nuit et poursuivi ses opérations contre des terroristes et des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Ces frappes ont été menées en réponse aux violations répétées du cessez-le-feu par l'organisation terroriste soutenue par l'Iran. L'armée affirme poursuivre ses actions afin d'éliminer les menaces pesant sur la sécurité d'Israël.
Mondial 2026 : l’Iran va saisir la FIFA pour des restrictions de déplacement
La sélection iranienne va déposer une plainte auprès de la FIFA, dénonçant des restrictions de déplacement imposées pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord, a annoncé le porte-parole de la Fédération iranienne de football. Selon lui, malgré la transmission du programme de préparation de l’équipe plusieurs mois à l’avance, les autorités organisatrices ont imposé de nouvelles contraintes qui perturbent le travail du staff technique. « L’équipe nationale iranienne a une nouvelle fois été confrontée à des restrictions affectant la mise en œuvre des plans de son encadrement », a-t-il déclaré. L’Iran estime que ces mesures nuisent à sa préparation sportive et compte demander des explications à la FIFA.
Les négociations entre les États-Unis et l’Iran prévues vendredi en Suisse «reportées», annonce Berne
Les discussions prévues aujourd’hui entre les États-Unis et l’Iran au complexe du Bürgenstock, en Suisse, n’auront finalement pas lieu, a annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères. Cette annulation intervient après que la Maison-Blanche a confirmé le retrait du vice-président américain JD Vance, qui devait rencontrer les négociateurs iraniens pour lancer les discussions sur la mise en œuvre de l’accord conclu entre Washington et Téhéran afin de mettre fin au conflit. Aucune nouvelle date n’a pour l’instant été annoncée.