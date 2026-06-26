LIVE BLOG | Les États-Unis envisageraient de transférer certaines bases du Golfe touchées par l'Iran en Israël
Washington envisagerait de réduire sa présence militaire au Koweït et en Arabie saoudite
Le chef de l'AIEA réclame un système de vérification "très robuste" du programme nucléaire iranien
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a estimé qu'un système de vérification "très robuste" devra être mis en place en Iran après le récent conflit au Moyen-Orient afin de garantir que le pays ne développe pas d'armes nucléaires. En déplacement au Japon, il a rappelé que l'objectif de l'accord conclu entre Washington et Téhéran était d'empêcher tout programme militaire nucléaire iranien. Tout en soulignant que les autorités iraniennes affirment ne pas avoir cette intention, Rafael Grossi a insisté sur le fait que "les intentions ne suffisent pas" et qu'un mécanisme de contrôle efficace devra être instauré "dès que cela sera possible".
Donald Trump veut utiliser les avoirs iraniens débloqués pour acheter des céréales américaines
Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis utiliseront prochainement des avoirs iraniens débloqués dans le cadre des sanctions pour acheter du blé, du maïs et du soja auprès des agriculteurs américains. Téhéran a toutefois rejeté cette affirmation, assurant que ses fonds ne seront pas utilisés à cette fin et que Washington n'aura pas son mot à dire sur l'affectation de ces ressources.
Donald Trump passe outre les objections et approuve une vente d'armement de 700 millions de dollars à la Turquie
L'administration du président américain Donald Trump a officiellement notifié au Congrès son intention de vendre à la Turquie des moteurs d'avions de combat pour une valeur de plus de 700 millions de dollars, malgré les objections de plusieurs élus liées au maintien par Ankara des systèmes de défense antiaérienne russes S-400 acquis en 2019. Selon Reuters, cette décision est perçue comme un geste important envers la Turquie à l'approche d'un sommet décisif de l'OTAN prévu le mois prochain, ainsi qu'envers le président turc Recep Tayyip Erdogan, que Donald Trump considère comme un allié clé. Le département d'État américain n'a pas commenté cette annonce.
L'ONU suspend l'évacuation de navires bloqués à Ormuz après une attaque en mer
L'Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé la suspension temporaire de l'évacuation d'environ 11 000 marins bloqués par la fermeture du détroit d'Ormuz, après qu'un cargo a été endommagé jeudi par un projectile d'origine inconnue dans le golfe d'Oman. L'opération, lancée mardi soir à la suite de l'accord préliminaire conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit, visait à évacuer les équipages de quelque 600 navires immobilisés. Le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, a indiqué avoir décidé de suspendre le plan afin de vérifier que toutes les garanties de sécurité restent réunies pour les navires concernés. Il a précisé que le bâtiment touché ne participait pas au dispositif d'évacuation de l'ONU.
Les États-Unis envisageraient de transférer certaines bases du Golfe touchées par l'Iran en Israël
Selon le Wall Street Journal, les États-Unis réévaluent leur dispositif militaire au Moyen-Orient après les dégâts bien plus importants que prévu subis par une base navale américaine à Bahreïn lors de l'attaque iranienne, comme le montrent des images satellites. Washington envisagerait de rénover cette base tout en réduisant sa présence militaire au Koweït et en Arabie saoudite, afin de déplacer une partie de ses bases et de ses opérations plus à l'ouest, hors de portée des missiles et drones iraniens. Israël figure parmi les destinations envisagées pour accueillir certaines de ces installations, ont indiqué au quotidien américain deux responsables informés du dossier.