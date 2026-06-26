LIVE BLOG | Les États-Unis envisageraient de transférer certaines bases du Golfe touchées par l'Iran en Israël

Donald Trump passe outre les objections et approuve une vente d'armement de 700 millions de dollars à la Turquie

L'administration du président américain Donald Trump a officiellement notifié au Congrès son intention de vendre à la Turquie des moteurs d'avions de combat pour une valeur de plus de 700 millions de dollars, malgré les objections de plusieurs élus liées au maintien par Ankara des systèmes de défense antiaérienne russes S-400 acquis en 2019. Selon Reuters, cette décision est perçue comme un geste important envers la Turquie à l'approche d'un sommet décisif de l'OTAN prévu le mois prochain, ainsi qu'envers le président turc Recep Tayyip Erdogan, que Donald Trump considère comme un allié clé. Le département d'État américain n'a pas commenté cette annonce.