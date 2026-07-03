LIVE BLOG | Un réserviste de Tsahal grièvement blessé lors d’un affrontement au Sud-Liban
L’armée israélienne n'a pas fourni plus de précisions dans l'immédiat sur les circonstances de l'incident
Judée-Samarie : huit suspects arrêtés après l’attaque d’Israéliens dans un village palestinien
Selon l’armée israélienne, les forces de l’unité Duvdevan ont arrêté huit personnes recherchées lors d’une opération menée jeudi dans le village de Muhamas, dans le secteur de la brigade régionale de Binyamin, en Judée-Samarie. Réalisée sous la direction du Shin Bet, l’opération visait des suspects impliqués dans la poursuite et l’agression de citoyens israéliens entrés dans le village plus tôt dans la journée. Les personnes arrêtées ont été remises aux forces de sécurité pour la suite de l’enquête.
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Donald Trump juge "ridicule" le niveau de soutien américain à l’OTAN
À moins d’une semaine du sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) à Ankara, le président américain Donald Trump a estimé qu’il était "ridicule" que les États-Unis continuent de soutenir l’alliance dans sa forme actuelle. Dans un message publié sur Truth Social, il a dénoncé une relation "à sens unique" et affirmé que les alliés européens "n’étaient pas là pour nous", en référence notamment à leurs réactions à la guerre contre l’Iran. Donald Trump a une nouvelle fois remis en question le financement américain de l’OTAN, accompagnant son message d’un graphique montrant que Washington contribue davantage à l’alliance que tout autre pays membre.
Après plusieurs heures de traque, le principal suspect d’une fusillade dans le nord d’Israël arrêté
Le principal suspect recherché dans le cadre d’une fusillade survenue dans le nord d’Israël a été arrêté par les forces de l’unité d’élite Yamam, avec l’appui de renseignements fournis par le Shin Bet, ont annoncé la police israélienne et le service de sécurité intérieure dans un communiqué conjoint. Deux autres suspects ont également été interpellés au cours de l’opération. Les trois individus ont été transférés pour être interrogés dans le cadre d’une enquête conjointe menée par le Shin Bet et la police du district Nord. Un tribunal d’Acre a par ailleurs émis une ordonnance de non-publication interdisant la diffusion de tout détail concernant l’enquête.
Un réserviste de Tsahal grièvement blessé lors d’un affrontement au Sud-Liban
Un soldat réserviste de Tsahal a été grièvement blessé jeudi lors d’un affrontement dans le sud du Liban, a indiqué l’armée israélienne. Le militaire a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux. Sa famille a été informée de son état, selon le communiqué de Tsahal. L’armée israélienne n'a pas fourni plus de précisions dans l'immédiat sur les circonstances de l'incident.