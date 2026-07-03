LIVE BLOG | Un réserviste de Tsahal grièvement blessé lors d’un affrontement au Sud-Liban

Après plusieurs heures de traque, le principal suspect d’une fusillade dans le nord d’Israël arrêté

Le principal suspect recherché dans le cadre d’une fusillade survenue dans le nord d’Israël a été arrêté par les forces de l’unité d’élite Yamam, avec l’appui de renseignements fournis par le Shin Bet, ont annoncé la police israélienne et le service de sécurité intérieure dans un communiqué conjoint. Deux autres suspects ont également été interpellés au cours de l’opération. Les trois individus ont été transférés pour être interrogés dans le cadre d’une enquête conjointe menée par le Shin Bet et la police du district Nord. Un tribunal d’Acre a par ailleurs émis une ordonnance de non-publication interdisant la diffusion de tout détail concernant l’enquête.