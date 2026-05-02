LIVEBLOG | Donald Trump déclare dans une lettre au Congrès que les hostilités contre l’Iran sont "terminées"
Washington affiche sa fermeté face à Téhéran : Donald Trump rejette la dernière offre iranienne tout en laissant ouverte la voie diplomatique, sous la menace d’une escalade militaire.
États-Unis : Spirit Airlines fait faillite, première victime aérienne de la guerre en Iran
La compagnie à bas coûts Spirit Airlines a cessé ses opérations après 34 ans d’activité, incapable de surmonter la flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran. Placée en faillite, elle n’a pas réussi à obtenir le soutien de ses créanciers malgré un projet de plan de sauvetage du gouvernement américain. L’explosion des coûts du kérosène, qui ont doublé en deux mois, a précipité la chute du transporteur, entraînant la perte de milliers d’emplois. Cette disparition constitue un revers pour Donald Trump, qui avait proposé une aide de 500 millions de dollars pour tenter de sauver la compagnie, malgré des oppositions au sein même de son camp. Spirit, qui représentait environ 5 % des vols aux États-Unis, était un acteur clé du marché low-cost, contribuant à maintenir des tarifs compétitifs face aux grandes compagnies. Il s’agit de la première liquidation d’une compagnie américaine de cette taille depuis plus de vingt ans.
Liban sud : Tsahal frappe le Hezbollah et démantèle plus de 50 infrastructures terroristes
L’armée israélienne a annoncé avoir mené vendredi une série de frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, affirmant avoir éliminé plusieurs terroristes opérant à proximité de ses forces. Selon Tsahal, plus de 50 infrastructures du Hezbollah ont été démantelées dans différentes zones, dans le cadre de ces opérations. Parmi les cibles visées figuraient des centres de commandement, des structures militaires ainsi que d’autres installations utilisées par le Hezbollah pour planifier et mener des attaques contre les soldats israéliens et l’État d’Israël. L’armée précise que ces infrastructures servaient directement à soutenir des activités terroristes. Dans un incident distinct, le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes en direction de forces israéliennes déployées dans le sud du Liban. Les projectiles sont tombés dans des zones ouvertes, sans faire de victimes. Conformément aux protocoles en vigueur, aucune sirène d’alerte n’a été déclenchée. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations contre toute menace visant les civils israéliens et ses soldats, conformément aux directives de l’échelon politique.
Un responsable militaire iranien juge «probable» une reprise du conflit avec les États-Unis
Un responsable militaire iranien a estimé samedi qu’une reprise des hostilités avec les États-Unis était envisageable, sur fond de tensions persistantes. « Une reprise du conflit entre l’Iran et les États-Unis est probable, et les faits ont démontré que les États-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord », a déclaré Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement Khatam Al-Anbiya, cité par l’agence Fars. Cette mise en garde intervient alors que Donald Trump a récemment affirmé n’être « pas satisfait » d’une nouvelle proposition iranienne visant à relancer les négociations de paix.
Royaume-Uni : la communauté juive face à une menace « sans précédent », alerte le chef de la police londonienne
Le chef de police, Mark Rowley, a estimé que les Juifs britanniques font face à leur « plus grande menace jamais observée », dans un contexte marqué par une « épidémie » d’antisémitisme amplifiée par les réseaux sociaux. Il évoque une convergence inquiétante entre crimes de haine, terrorisme et activités d’États hostiles, alimentée par la diffusion d’idéologies extrémistes en ligne. Selon lui, cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne des communautés juives, les contraignant à adapter leurs comportements, ce qu’il qualifie de « profondément alarmant ». Dans un entretien au Times, il affirme que les Juifs figurent désormais sur la liste des cibles de « tous les groupes extrémistes », qu’ils soient d’extrême gauche, islamistes, d’extrême droite ou liés à certains États, évoquant notamment des menaces en lien avec l’Iran. « Il existe une sorte de diagramme terrifiant dont ils sont au centre », souligne-t-il, confirmant que « cela doit être vrai » lorsqu’on lui demande s’il s’agit de la plus grave menace jamais connue. Ces déclarations interviennent après une nouvelle attaque au couteau visant deux Juifs à Londres, alors que le Royaume-Uni a relevé son niveau d’alerte terroriste à « sévère », indiquant qu’une attaque est hautement probable.
Liban sud : l’armée israélienne appelle à l’évacuation de neuf villages avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a lancé des avertissements d’évacuation à destination des habitants de neuf localités du sud du Liban, en prévision de frappes visant le Hezbollah. Les résidents de Jibshit, Habboush, Ebba, Ad-Doueir, Harouf, Deir ez-Zahrani, Kafrjoz, Adshit al-Shaqif et Qaaqaaiyet El Jisr sont appelés à s’éloigner d’au moins un kilomètre. « Les activités du Hezbollah contraignent Tsahal à agir contre lui, sans intention de vous nuire », a déclaré le porte-parole de l’armée, le colonel Avichay Adraee.
Israël : forte vague de chaleur suivie d’une chute brutale des températures
Israël connaît ce samedi un épisode de forte chaleur, avec des températures élevées sur l’ensemble du pays. Dès la fin de journée, des vents soutenus sont attendus sur les zones côtières. Une nette baisse des températures est prévue dès demain, accompagnée de pluies localisées. Des chutes de neige pourraient également survenir durant la nuit dans la région du mont Hermon.
Iran : 14 membres des Gardiens de la révolution éliminés lors d’une opération de déminage
Quatorze démineurs des Gardiens de la révolution ont été éliminés vendredi dans le nord-ouest de l’Iran lors d’une mission de déminage, ont rapporté les agences Tasnim et Fars. Selon ces sources, l’explosion de munitions non explosées, laissées après des frappes aériennes utilisant notamment des bombes à sous-munitions, a provoqué l'explosion dans la province de Zandjan. Les autorités iraniennes affirment que plus de 15.000 engins explosifs ont déjà été neutralisés dans la zone par les équipes de déminage.
États-Unis : Donald Trump compare la marine américaine à des « pirates » lors de saisies de pétroliers iraniens
Le président américain Donald Trump a déclaré que la marine américaine agissait « comme des pirates » dans le cadre du blocus naval visant les ports iraniens, mené pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Évoquant la récente saisie d’un navire, il a affirmé : « Nous avons pris le contrôle du navire, de la cargaison et du pétrole. C’est une activité très rentable », ajoutant : « Nous sommes comme des pirates… mais nous ne plaisantons pas ». Ces propos interviennent alors que plusieurs navires iraniens ont été interceptés par les forces américaines après avoir quitté les ports de la République islamique, ainsi que des pétroliers et cargos sous sanctions dans des eaux asiatiques.
Toronto : quatre manifestants anti-Israël inculpés après des violences lors d’un événement pro-israélien
La police de Toronto a annoncé l’inculpation de quatre manifestants anti-israéliens après l’irruption, en novembre, dans un événement réunissant des vétérans de Tsahal à l’université métropolitaine de Toronto. Deux d’entre eux sont poursuivis pour incitation publique à la haine contre la communauté israélienne, tandis que l’ensemble des suspects fait face à des accusations d’émeute et d’attroupement illégal.
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Des vidéos diffusées par des étudiants pro-israéliens montrent des heurts avec des manifestants masqués, scandant notamment « Nous refusons de laisser des criminels de guerre dans notre ville », tandis que d’autres criaient « Sortez » ou « Appelez le 911 ». Les étudiants se sont barricadés derrière une porte vitrée avec du mobilier, avant que celle-ci ne soit brisée dans des circonstances encore floues. Une vidéo montre également une personne blessée au bras, alors qu’une femme pleure en arrière-plan.
Iran : Donald Trump affirme que les hostilités sont « terminées »
Dans une lettre adressée au Congrès, Donald Trump a déclaré que les hostilités contre l’Iran étaient « terminées », évoquant un cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril sans échange de tirs. Cette déclaration intervient à la date limite imposée par la loi américaine pour obtenir l’aval du Congrès au-delà de 60 jours de conflit.
Golfe d’Oman : le blocus américain aurait coûté 4,8 milliards de dollars à l’Iran
Selon Axios, citant une estimation du Pentagone, le blocus maritime imposé par les États-Unis aurait privé l’Iran de 4,8 milliards de dollars de revenus pétroliers. Depuis le 13 avril, plus de 40 navires auraient été interceptés dans la région, dans le cadre d’une stratégie de pression économique contre Téhéran.
Pétrole : les cours reculent sur fond d’espoir de négociations
Les prix du pétrole ont terminé en baisse, le baril de West Texas Intermediate reculant de près de 3 % à 101,97 dollars, dans un contexte d’optimisme prudent lié à une nouvelle proposition iranienne de relance des négociations. Donald Trump s’est toutefois dit « pas satisfait » de cette offre, évoquant l’alternative d’une action militaire.
ONU : la guerre au Moyen-Orient menace des millions de personnes de pauvreté
Le conflit au Moyen-Orient pourrait plonger jusqu’à 32 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté d’ici la fin de l’année, selon les Nations unies. Alexander De Croo a alerté sur un risque de crise durable, qualifiant la situation de « développement en marche arrière ».
Donald Trump se dit "pas satisfait" de la nouvelle proposition iranienne
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi n'être « pas satisfait » de la dernière offre transmise par Téhéran pour mettre fin au conflit, tout en avertissant que l’alternative aux négociations pourrait être de « pulvériser » la République islamique. « À l’heure qu’il est, je ne suis pas satisfait par ce qu’ils offrent », a-t-il affirmé depuis la Maison Blanche, estimant que les dirigeants iraniens sont « désunis » et incapables de s’accorder sur une stratégie de sortie de crise. Téhéran a pourtant transmis jeudi une nouvelle proposition, dont le contenu n’a pas été dévoilé, via le Pakistan, médiateur dans les discussions, selon l’agence officielle Irna. Interrogé sur une éventuelle reprise des combats, suspendus depuis le cessez-le-feu du 8 avril, Donald Trump a assuré privilégier une solution diplomatique, tout en maintenant la menace d’une option militaire : « Est-ce qu’on veut les pulvériser une fois pour toutes ? Ou est-ce qu’on veut essayer de conclure un accord ? », a-t-il lancé, ajoutant ne « pas préférer » la première option « pour une raison d’humanité », sans toutefois l’exclure.