Royaume-Uni : la communauté juive face à une menace « sans précédent », alerte le chef de la police londonienne

Le chef de police, Mark Rowley, a estimé que les Juifs britanniques font face à leur « plus grande menace jamais observée », dans un contexte marqué par une « épidémie » d’antisémitisme amplifiée par les réseaux sociaux. Il évoque une convergence inquiétante entre crimes de haine, terrorisme et activités d’États hostiles, alimentée par la diffusion d’idéologies extrémistes en ligne. Selon lui, cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne des communautés juives, les contraignant à adapter leurs comportements, ce qu’il qualifie de « profondément alarmant ». Dans un entretien au Times, il affirme que les Juifs figurent désormais sur la liste des cibles de « tous les groupes extrémistes », qu’ils soient d’extrême gauche, islamistes, d’extrême droite ou liés à certains États, évoquant notamment des menaces en lien avec l’Iran. « Il existe une sorte de diagramme terrifiant dont ils sont au centre », souligne-t-il, confirmant que « cela doit être vrai » lorsqu’on lui demande s’il s’agit de la plus grave menace jamais connue. Ces déclarations interviennent après une nouvelle attaque au couteau visant deux Juifs à Londres, alors que le Royaume-Uni a relevé son niveau d’alerte terroriste à « sévère », indiquant qu’une attaque est hautement probable.