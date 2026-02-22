Macron demande à Trump de lever les sanctions visant Thierry Breton et un juge de la CPI

Le président Emmanuel Macron a écrit à son homologue américain Donald Trump pour demander la levée des sanctions « injustement imposées » à plusieurs citoyens européens, dont l’ancien commissaire européen Thierry Breton et le juge Nicolas Guillou, révèle La Tribune Dimanche, citant des extraits de la lettre consultés par l’AFP.

Dans ce courrier, Emmanuel Macron appelle le président américain à « reconsidérer ces décisions » prises par son administration. Thierry Breton est visé depuis décembre 2025 par une interdiction d’entrée sur le territoire américain. Washington l’accuse d’avoir favorisé une régulation jugée restrictive des grandes plateformes numériques, notamment à travers la législation européenne sur les services numériques, perçue par certains responsables américains comme une atteinte à la liberté d’expression et aux intérêts économiques des États-Unis.

Le chef de l’État français réfute ces arguments, affirmant que la réglementation européenne « n’a aucune portée extraterritoriale » et qu’elle s’applique de manière non discriminatoire sur le territoire de l’Union européenne. Selon lui, les sanctions portent atteinte à l’autonomie réglementaire européenne.

Le juge Nicolas Guillou, magistrat à la Cour pénale internationale, a quant à lui été sanctionné en août 2025 en raison de son implication dans le dossier du mandat d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il fait également l’objet d’une interdiction de séjour aux États-Unis et a perdu l’accès à certains services financiers et numériques liés à des entreprises américaines.

Emmanuel Macron estime que ces mesures remettent en cause le principe d’indépendance de la justice et le mandat de la CPI, plaidant pour leur annulation.