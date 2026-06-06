Nucléaire : l’Iran dénonce une "pression politique" de l’AIEA après un rapport

L’Iran a critiqué samedi un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), accusant l’organisme onusien de transformer ses évaluations techniques en instrument de pression politique. Cette réaction intervient après la publication d’un document dans lequel l’AIEA s’inquiète du manque d’accès à plusieurs sites nucléaires iraniens et appelle Téhéran à « coopérer de manière constructive ».

Les tensions autour du programme nucléaire iranien demeurent élevées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre plusieurs installations nucléaires iraniennes à partir du 28 février. Ces attaques ont considérablement compliqué le travail de vérification de l’agence onusienne.

Dans ce contexte, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a dénoncé la position de l’AIEA. « Si l’AIEA veut contribuer à une solution diplomatique, elle doit éviter de transformer un rapport technique en outil de pression politique », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Dans son rapport confidentiel, l’AIEA estime que l’impossibilité d’accéder à certains sites nucléaires iraniens constitue un « motif de préoccupation en matière de prolifération ». L’agence souligne également que, malgré les circonstances exceptionnelles créées par les frappes militaires, elle doit pouvoir reprendre rapidement ses activités de contrôle.

« Bien que l’Agence reconnaisse que les attaques militaires contre les installations et sites nucléaires iraniens ont créé une situation sans précédent, il est crucial qu’elle puisse mener sans délai des activités de vérification en Iran », indique le document.