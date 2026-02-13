Reza Pahlavi appelle à de nouvelles actions anti-régime

L’exilé Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran, a lancé un appel à une nouvelle vague d’actions anti-régime, exhortant à la fois la diaspora et les Iraniens restés au pays à intensifier la contestation contre le régime de Téhéran.

Installé aux États-Unis depuis la révolution islamique de 1979 qui a renversé la monarchie, Pahlavi a annoncé des rassemblements samedi à Munich, Toronto et Los Angeles. Selon lui, ces mobilisations visent à « élargir le soutien international » au mouvement de contestation iranien et à accroître la pression diplomatique sur la République islamique.

Dans un message publié sur le réseau social X, il a également appelé les Iraniens à l’intérieur du pays à participer symboliquement les 14 et 15 février à 20 heures, en scandant des slogans depuis leurs maisons et leurs toits. Une forme de protestation déjà observée lors de précédents mouvements, notamment lorsque les manifestations de rue deviennent trop risquées face à la répression.

Son appel intervient après une vague de protestations ayant culminé en janvier, violemment réprimée par les forces de sécurité. Des organisations de défense des droits humains évoquent des milliers de morts et des arrestations massives, tandis que les autorités iraniennes contestent ces bilans et dénoncent des tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l’étranger.

Reza Pahlavi présente cette mobilisation comme une étape vers ce qu’il appelle la « révolution du Lion et Soleil », en référence à l’emblème de l’ancien drapeau impérial. Figure influente au sein d’une partie de la diaspora, il devait également s’exprimer à la Conférence de sécurité de Munich, une tribune internationale rare pour un opposant en exil cherchant à fédérer un soutien politique plus large contre le régime iranien.