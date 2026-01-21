"Si l'Iran tente de m'assassiner, nous les effacerons de la surface de la Terre", menace Donald Trump

Le président américain Donald Trump a durci le ton face à l'Iran mercredi, déclarant avoir donné des "instructions très claires" à l'armée américaine pour se préparer à une riposte qui entraînerait l'élimination totale de l'Iran si celui-ci tentait de mettre à exécution ses menaces d'assassinat contre lui.

Dans un entretien exclusif accordé à NewsNation à l'occasion du premier anniversaire de son retour à la Maison Blanche, le président américain a lancé un avertissement sans équivoque à Téhéran : "Si quelque chose se produit, tout le pays va exploser. Je les frapperai tellement fort, et j'ai donné des directives très claires à ce sujet – nous allons simplement les effacer de la surface de la Terre".

Ces déclarations interviennent dans un contexte de rapports persistants des services de renseignement américains faisant état de complots iraniens visant le président et des hauts responsables de son administration.

Toutefois, ces propos contrastent avec les déclarations récentes de membres de l'administration américaine affirmant que la politique de "pression maximale" des États-Unis visait le régime iranien et non le peuple. Contrairement à la politique précédente, Trump a clairement indiqué lors de cet entretien que la réponse ne se limiterait pas à des cibles militaires ou à des responsables spécifiques, mais viserait l'ensemble du pays.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que le président Trump avait demandé à ses conseillers des "options militaires décisives" contre l'Iran. Selon des sources officielles, Trump aurait utilisé à plusieurs reprises le terme "décisif" pour décrire l'effet qu'il attend de toute action américaine contre l'Iran. Cette formulation a conduit à l'élaboration d'une série d'options présentées au président, dont certaines visent à renverser le régime, aux côtés d'options plus ciblées contre des installations des Gardiens de la Révolution.

En Israël, les autorités restent en état d'alerte face à l'éventualité d'une frappe américaine contre l'Iran. Des réunions et des évaluations de la situation se poursuivent ces derniers jours, alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région – et veillent à le faire savoir.