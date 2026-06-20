Trump relaie un article affirmant qu'il tient le destin de Netanyahou entre ses mains

Donald Trump semble vouloir rappeler qu'il demeure l'acteur incontournable du dossier israélien. En partageant sur Truth Social un article affirmant qu'il « détient les cartes » de la fragile campagne de réélection de Benjamin Netanyahou, le président américain envoie un message politique clair à Jérusalem.

Depuis la signature du mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran, Trump affiche une priorité : tourner définitivement la page de la guerre avec l'Iran, rouvrir le détroit d'Ormuz, faire baisser les prix du pétrole et stabiliser la région. Dans cette stratégie, toute initiative israélienne susceptible de compromettre l'accord est perçue comme une menace.

Donald Trump a déjà exprimé publiquement son irritation face à certaines opérations israéliennes, notamment des frappes menées au Liban ou à Beyrouth à la veille de la conclusion de l'accord avec l'Iran. Il appelle désormais à une approche plus « rationnelle » et plus mesurée. « J'ai une bonne relation avec Bibi, mais il doit être un peu plus rationnel », a-t-il déclaré à la chaîne publique israélienne KAN.

Le président américain n'exclut pas de soutenir Benjamin Netanyahou lors des élections prévues à l'automne, mais il prend soin d'entretenir le doute. « Je dois voir qui se présente », a-t-il indiqué, évoquant implicitement d'autres candidats potentiels comme Naftali Bennett ou Gadi Eisenkot.

Cette ambiguïté constitue un puissant levier. Aux yeux de nombreux observateurs, un retrait du soutien de Trump pourrait fragiliser davantage un Premier ministre déjà confronté aux critiques de l'opposition et aux divisions de sa coalition, où des figures comme Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir contestent ouvertement certains engagements pris dans le cadre de l'accord américano-iranien.

Reste à savoir si Donald Trump cherche simplement à faire pression sur Benjamin Netanyahou ou s'il envisage réellement de soutenir une autre personnalité israélienne plus en phase avec sa vision d'une désescalade régionale rapide.