Trump : "Je soutiendrai probablement Netanyahou lors des élections, mais il faut voir qui se présentera"

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à Kan qu'il était "très probable" qu'il soutienne le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors des prochaines élections israéliennes. Il a toutefois nuancé son propos en expliquant vouloir d'abord connaître l'identité des autres candidats en lice. "J'ai une bonne relation avec Bibi, mais il doit être plus rationnel", a-t-il affirmé, se disant également disposé à le rencontrer.

Ces déclarations interviennent alors que le Wall Street Journal a dévoilé de nouveaux détails sur les échanges entre les deux dirigeants, décrits comme moins chaleureux qu'auparavant depuis la signature du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran. Selon le quotidien américain, Trump aurait exprimé à plusieurs reprises son exaspération face à la politique israélienne au Liban. Lors d'un entretien téléphonique, il aurait reproché à Netanyahou les destructions causées par les opérations militaires israéliennes, lui lançant : "Pourquoi fais-tu exploser des immeubles ? Arrête de faire exploser des immeubles."

Le président américain aurait également fait part de son inquiétude quant aux répercussions économiques du conflit, allant jusqu'à comparer ses effets sur l'économie mondiale à ceux de la Grande Dépression des années 1930.

Les discussions entre les deux hommes auraient aussi été marquées par des divergences concernant le dossier nucléaire iranien. Selon les sources citées par le Wall Street Journal, Netanyahou aurait régulièrement mis en garde Trump contre la fiabilité de Téhéran et demandé des garanties sur la mise en œuvre de l'accord. Lors d'un échange, il lui aurait ainsi demandé : "Donald, comment vas-tu t'assurer que cela soit respecté ?"

D'après le journal, Trump aurait confié à ses conseillers sa frustration face à son interlocuteur israélien, estimant que "personne ne peut gérer Netanyahou" et l'accusant de vouloir "bombarder tout le monde". Interrogé récemment sur le Premier ministre israélien, le président américain avait néanmoins salué ses qualités, tout en reconnaissant que celui-ci allait "parfois trop loin".

Un haut responsable de l'administration américaine a également indiqué que Netanyahou plaidait régulièrement en faveur d'une approche plus militaire dans les crises régionales. Selon cette source, Trump se montrerait de plus en plus lassé par ces recommandations répétées, même s'il continue d'écouter attentivement les arguments israéliens.