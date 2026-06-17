Donald Trump : "Netanyahou est un bon partenaire, mais il s'emporte parfois un peu"

Le président américain Donald Trump a reconnu mercredi l'existence de désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant le Liban, tout en soulignant la solidité de leur relation. "C'est un bon partenaire, mais il s'emporte parfois un peu", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en précisant que les deux dirigeants n'étaient pas sur la même ligne concernant la conduite des opérations au Liban.

Trump a indiqué que les États-Unis avaient transmis à Israël une copie du protocole d'accord conclu avec l'Iran et a estimé que l'État hébreu pouvait faire "un meilleur travail" face au Hezbollah. Il a également affirmé éprouver de la compassion pour le Liban, durement affecté par les combats.

S'agissant de l'Iran, le président américain a réaffirmé que le mémorandum d'entente actuellement en cours de finalisation n'était qu'une étape provisoire. Si aucun accord définitif n'est conclu dans un délai de 60 jours, Washington reprendra les frappes contre la République islamique, a-t-il averti. Trump a également assuré que l'uranium enrichi iranien resterait sous contrôle et que personne n'y aurait accès.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs relativisé la question des missiles balistiques iraniens, estimant qu'elle n'était pas au cœur des négociations actuelles. Selon lui, ce dossier, tout comme celui des groupes alliés de Téhéran dans la région, pourra être traité ultérieurement. Il a même jugé qu'il était normal que l'Iran dispose d'un certain nombre de missiles balistiques, au même titre que d'autres puissances régionales.

Trump a également lié toute aide économique à l'attitude future de Téhéran. "Nous paierons l'Iran seulement s'il se comporte bien", a-t-il affirmé, prévenant qu'un non-respect du protocole d'accord entraînerait une reprise des bombardements américains.

Revenant sur les négociations avec la République islamique, le président américain a assuré avoir obtenu de Téhéran un engagement clair à ne jamais se doter de l'arme nucléaire. "L'Iran n'aura jamais d'arme nucléaire", a-t-il insisté, affirmant que cette garantie constituait la raison principale de son soutien à l'accord. Il a également revendiqué les dommages infligés au programme nucléaire iranien et estimé qu'il faudrait entre quinze et vingt ans à l'Iran pour se remettre des destructions causées par les opérations militaires menées ces derniers mois.