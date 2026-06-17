Donald Trump avertit l'Iran : "S'ils ne se tiennent pas tranquilles, nous recommencerons à bombarder"

Le président américain Donald Trump a assuré mardi que l'accord en cours de finalisation avec l'Iran constituait une avancée majeure, tout en soulignant que rien n'était encore définitivement acquis. En marge du sommet du G7 en France, où il s'exprimait aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il a rappelé que le texte attendu vendredi n'était à ce stade qu'un protocole d'accord.

"Ce n'est pas définitif, c'est un mémorandum d'entente", a déclaré Trump, laissant entendre que l'avenir de l'accord dépendrait du comportement de Téhéran. Le président américain a d'ailleurs averti que l'option militaire restait sur la table. Si l'Iran ne respecte pas ses engagements, les États-Unis pourraient, selon lui, reprendre leurs frappes contre la République islamique.

Malgré ces réserves, Trump a présenté le compromis négocié avec Téhéran comme une réussite. "La raison numéro un, à 99,9 %, est qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire", a-t-il affirmé, estimant que cet objectif justifiait à lui seul l'accord. Il a également décrit le texte comme "très solide", tout en refusant d'en dévoiler les détails avant sa signature officielle.

Le dirigeant américain s'est par ailleurs montré confiant quant à une normalisation rapide de la situation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et les exportations énergétiques. "Le détroit va rouvrir. Il est déjà partiellement ouvert", a-t-il assuré, prévoyant un retour complet à la navigation dans les prochains jours.

Selon Trump, une solution négociée était devenue indispensable afin d'éviter de lourdes conséquences économiques. "L'alternative aurait été une dépression mondiale", a-t-il déclaré. Il a expliqué qu'en l'absence d'accord, les risques sécuritaires dans la zone auraient continué à dissuader les armateurs de faire transiter leurs navires par le détroit, compromettant durablement le trafic maritime international.

Tout en saluant les progrès réalisés, Trump a donc tenu à envoyer un double message : les discussions avec l'Iran ont permis d'écarter le risque d'une crise économique majeure et de renforcer les garanties contre une éventuelle militarisation du programme nucléaire iranien, mais Washington reste prêt à durcir de nouveau le ton si les engagements pris ne sont pas respectés.