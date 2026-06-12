Un groupe de hackers lié à l'Iran affirme avoir piraté des drones du FBI et menace le Mondial

Un groupe de pirates informatiques proche de l'Iran affirme avoir compromis des drones utilisés par le FBI et menace désormais de cibler la Coupe du monde de football qui vient de débuter. Ces déclarations ont été relayées par SITE Intelligence Group, spécialisée dans le suivi des activités de groupes extrémistes et de leurs communications en ligne.

Dans un message attribué au groupe Handala, les hackers affirment avoir eu accès pendant plusieurs mois aux données collectées par des drones de type FPV utilisés par le FBI dans des missions de lutte antiterroriste. Selon eux, ces appareils seraient équipés de systèmes de reconnaissance faciale et de lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

Le groupe a également formulé des menaces visant la Coupe du monde. Dans le communiqué diffusé par SITE, les pirates évoquent la présence généralisée de drones et suggèrent qu'un appareil pourrait viser les équipes participant au tournoi. Ces déclarations interviennent alors que les autorités américaines ont renforcé les mesures de sécurité autour des stades et des zones de rassemblement des supporters. Les vols de drones civils ont notamment été interdits au-dessus des enceintes sportives accueillant des rencontres du Mondial.

Toutefois, plusieurs éléments avancés par Handala sont contestés. SITE souligne notamment qu'une vidéo présentée comme la preuve du piratage provient en réalité d'un logiciel commercial utilisé pour promouvoir une technologie de cartographie destinée à des services de police américains après une catastrophe naturelle en 2024.

Le groupe n'en est pas à sa première revendication. En mars dernier, Handala avait affirmé avoir piraté la messagerie du directeur du FBI, Kash Patel, et diffusé en ligne des photographies personnelles ainsi que divers documents. Les autorités américaines prennent néanmoins ces menaces au sérieux dans un contexte de tensions persistantes avec l'Iran.

Le département d'État américain a d'ailleurs annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier les membres du groupe. Parallèlement, le département de la Justice a récemment mis en garde contre un risque accru de cyberattaques attribuées à des acteurs liés à l'Iran depuis la guerre ayant opposé les États-Unis et Israël à la République islamique.