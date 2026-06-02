Une source israélienne relativise les informations sur un appel "tendu" entre Trump et Netanyahou

Une source proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou a reconnu qu'un échange téléphonique "tendu" avait eu lieu dans la nuit avec le président américain Donald Trump au sujet des frappes israéliennes prévues contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth, tout en rejetant les informations faisant état d'une altercation particulièrement virulente entre les deux dirigeants.

Selon N12, deux conversations ont eu lieu lundi soir. La seconde, peu avant minuit, aurait été la plus tendue. Toutefois, la source israélienne dément les affirmations selon lesquelles Donald Trump aurait insulté Benjamin Netanyahou, l'aurait personnellement attaqué ou aurait évoqué ses ennuis judiciaires, contrairement à ce qu'avaient rapporté des responsables américains.

D'après la chaîne israélienne, le différend portait principalement sur la manière dont chacun avait présenté publiquement son échange. Donald Trump aurait été irrité par les déclarations laissant entendre que la campagne militaire israélienne au Liban se poursuivait pleinement malgré le report des frappes sur Beyrouth. À l'inverse, Benjamin Netanyahou aurait estimé que le message publié par le président américain sur Truth Social donnait l'impression qu'Israël avait accepté un cessez-le-feu généralisé.

Après leur premier appel, Donald Trump avait affirmé qu'Israël renonçait à frapper Beyrouth et que les hostilités entre Israël et le Hezbollah cesseraient. Quelques heures plus tard, Benjamin Netanyahou avait toutefois indiqué qu'Israël frapperait la capitale libanaise si le Hezbollah poursuivait ses attaques contre le nord du pays, tout en maintenant l'offensive dans le sud du Liban.

La source israélienne reconnaît néanmoins que Donald Trump a souligné les difficultés croissantes à défendre la position d'Israël sur la scène internationale, estimant que cette situation alimente l'hostilité envers l'État hébreu. Malgré les divergences, les deux dirigeants seraient finalement parvenus à un accord selon lequel Israël s'abstiendra de mener la frappe reportée sur Beyrouth tant qu'aucune attaque ne sera menée contre son territoire.