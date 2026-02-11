Washington sanctionne le réseau financier du Hezbollah

Les États-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions visant les circuits financiers du Hezbollah, ciblant notamment une société d’échange d’or basée au Liban ainsi qu’un réseau international d’approvisionnement lié à l’organisation terroriste.

Le département américain du Trésor a placé sur sa liste noire la société Jood SARL, accusée de convertir les réserves d’or du Hezbollah en liquidités destinées à financer ses activités. L’entreprise, fondée en 2025 à l’initiative du Hezbollah selon Washington, opère notamment à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et à Nabatiyeh, des régions à forte implantation chiite. Elle serait placée sous la supervision d’Al-Qard al-Hassan (AQAH), la branche financière du Hezbollah, déjà désignée par les autorités américaines. Officiellement enregistrée comme ONG au Liban, AQAH fonctionnerait en réalité comme une structure bancaire parallèle au service de l’organisation terroriste.

Parmi les personnes sanctionnées figurent Mohamed Nayef Maged et Ali Karnib, présentés comme copropriétaires et dirigeants de Jood SARL. Le Trésor américain affirme également avoir identifié un réseau international actif au Moyen-Orient, y compris en Iran, impliqué dans l’acheminement de marchandises et l’achat d’armes, notamment en provenance de Russie. Selon Washington, ce réseau aurait recours au commerce de l’or et d’autres produits, comme les engrais, pour financer les activités du Hezbollah.

Les sanctions imposent aux citoyens américains de déclarer toute propriété ou intérêt lié aux entités visées, sous peine de poursuites pénales en cas de violation.

"Le Hezbollah constitue une menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient", a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, affirmant que les États-Unis continueront à œuvrer pour couper l’organisation terroriste du système financier international, afin de permettre au Liban de retrouver stabilité et prospérité.

Ces mesures interviennent alors qu’un cessez-le-feu soutenu par Washington est en vigueur entre Israël et le Liban. Dans ce cadre, le Hezbollah devait entamer son désarmement, notamment au sud du fleuve frontalier avec Israël. Les autorités libanaises avaient chargé l’armée nationale de préparer un plan garantissant le monopole de l’État sur les armes. Le Hezbollah a toutefois dénoncé cette initiative et réaffirmé à plusieurs reprises son intention de conserver son arsenal, tandis qu’Israël accuse l’organisation terroriste de violations répétées de la trêve et poursuit des frappes ciblées au Liban.