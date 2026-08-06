Après avoir fui l’Iran, deux anciennes footballeuses obtiennent la nationalité australienne

Deux anciennes internationales iraniennes, Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh, ont obtenu la nationalité australienne après avoir demandé la protection de Canberra à la suite de leur refus de chanter l’hymne national iranien avant un match de la Coupe d’Asie féminine en mars.

Les deux joueuses faisaient partie d’un groupe de sept membres de la délégation iranienne ayant sollicité la protection de l’Australie après cette protestation très médiatisée. Leur geste avait suscité de vives critiques en Iran, où elles avaient été qualifiées de traîtres, mais avait également été salué par Donald Trump.

Cinq membres du groupe avaient finalement renoncé à leur demande et étaient retournés en Iran. Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh avaient en revanche choisi de rester en Australie.

Les deux femmes ont officiellement reçu la citoyenneté australienne mercredi, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur Tony Burke.

"Hier a été une journée vraiment spéciale et inoubliable pour moi. Je suis fière et profondément reconnaissante de devenir citoyenne australienne", a déclaré Atefeh Ramezanisadeh.

Fatemeh Pasandideh a de son côté estimé que cette étape revêtait une importance particulière après les épreuves traversées. "Après tout ce que nous avons vécu et tous les défis auxquels nous avons été confrontées, ce moment signifie plus que les mots ne peuvent l’exprimer", a-t-elle confié.

Une semaine après leur demande d’asile, les deux joueuses avaient été photographiées à l’entraînement avec le club australien de Brisbane Roar. L’équipe les a félicitées mercredi pour l’obtention de leur nouvelle nationalité.

"Ce qu’elles ont traversé depuis février dépasse ce que la plupart des gens affrontent au cours d’une vie entière", a déclaré un porte-parole du club.