Allemagne : la CDU réclame la fin du financement de l’UNRWA

La CDU, principale formation politique au Bundestag et dirigée par le chancelier Friedrich Merz, a adopté à l’unanimité une motion appelant à mettre un terme au financement allemand, et européen, de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). La décision, approuvée le 21 février, a été révélée par l’hebdomadaire juif allemand Jüdische Allgemeine et relayée par JNS.

Le parti conservateur justifie sa position par les controverses persistantes entourant l’agence onusienne, accusée de longue date de coopérer avec le Hamas, organisation terroriste. Ces critiques se sont intensifiées après qu’Israël a affirmé en 2024 disposer de preuves impliquant certains employés de l’UNRWA dans les attaques terroristes du 7 octobre 2023 menées par le Hamas.

À la suite de ces accusations, les Nations unies ont mandaté un groupe d’examen dirigé par l’ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Dans son rapport, la commission a évoqué des problèmes liés à la neutralité au sein de l’agence, tout en estimant qu’Israël n’avait pas fourni d’éléments démontrant qu’un nombre significatif d’employés appartenaient à des organisations terroristes.

Au-delà de l’UNRWA, la motion de la CDU prévoit un durcissement des conditions d’aide à l’Autorité palestinienne (AP). Elle propose un mécanisme de contrôle renforcé des financements allemands et européens, avec suspension automatique des versements en cas de non-respect des engagements. Parmi les exigences formulées figurent la fin du programme controversé dit de "payer pour tuer", qui prévoit des allocations aux terroristes emprisonnés en fonction de la gravité de leurs crimes, un dispositif que l’AP affirme réformer, bien que les versements se poursuivent.

La résolution appelle également à la suppression de contenus antisémites dans les manuels scolaires palestiniens et impose que toute organisation bénéficiant de fonds allemands ou européens reconnaisse Israël et adhère à la politique allemande de tolérance zéro envers l’antisémitisme, y compris sur les réseaux sociaux.

Si elle était appliquée, la mesure impliquerait un redéploiement des fonds vers d’autres agences des Nations unies appelées à reprendre les missions de l’UNRWA. L’Allemagne a déjà partiellement suspendu ses financements pour Gaza, tandis que l’Union européenne demeure un contributeur majeur.

L’issue politique de cette initiative reste toutefois incertaine. Le Parti social-démocrate (SPD), partenaire de coalition au pouvoir, continue de défendre le maintien du soutien à l’UNRWA, soulignant les enjeux humanitaires dans les territoires palestiniens.