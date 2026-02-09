Espagne : claque électorale pour la gauche en Aragon, percée spectaculaire de l'extrême droite

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a subi dimanche un sérieux revers politique lors des élections régionales en Aragon, un scrutin perçu comme un baromètre clé de l’humeur électorale du pays. Cette défaite, dans un contexte déjà marqué par des scandales et une fragilisation de la coalition au pouvoir, dépasse largement le cadre régional et ravive les inquiétudes à Madrid.

La victoire est revenue au Parti populaire (PP, droite conservatrice) avec 34 % des voix. Toutefois, malgré sa première place, le PP a perdu deux sièges et ne dispose que de 26 élus sur les 67 que compte le parlement régional, loin de la majorité absolue. Les socialistes de Sánchez arrivent en deuxième position avec 24 % des suffrages et 18 sièges, soit une perte de cinq élus, égalant leur plus mauvais résultat historique dans la région.

Mais le fait marquant du scrutin est sans conteste la percée spectaculaire du parti d’extrême droite Vox, qui double son score par rapport à 2023. Avec 17 % des voix et 14 sièges, Vox s’impose comme un acteur incontournable. Le parti a mené une campagne agressive, notamment dans les zones rurales, en s’adressant aux agriculteurs hostiles aux réglementations de l’Union européenne. Les sondages nationaux récents suggèrent d’ailleurs une dynamique similaire à l’échelle du pays.

L’Aragon est souvent surnommé "l’Ohio de l’Espagne", en référence à son rôle traditionnel d’indicateur des tendances nationales. À l’image de l’État américain autrefois considéré comme décisif, les résultats aragonais sont scrutés de près par les états-majors politiques. Le message envoyé cette fois-ci est clair : le camp socialiste recule, tandis que la droite radicale progresse nettement.

La candidate socialiste, Pilar Alegría, a reconnu un échec, admettant que le résultat ne correspondait pas aux attentes et que "l’horizon politique en Aragon est devenu incertain". Ses propos traduisent une inquiétude plus large au sein du Parti socialiste, qui redoute que cette défaite ne soit le prélude à une série de déconvenues.

Ces élections sont les premières d’un cycle de trois scrutins régionaux dans les mois à venir, tous organisés dans des régions dirigées par le PP. Des votes sont prévus en Castille-et-León en mars, puis en Andalousie en juin. Les conservateurs présentent ces échéances comme un référendum indirect sur le leadership de Pedro Sánchez, affaibli par des controverses politiques et par la gestion critiquée de graves accidents ferroviaires survenus en janvier, qui ont fait 47 morts.

Face à eux, les socialistes tentent d’alerter sur une vague d’extrême droite qu’ils jugent dangereuse pour l’Espagne. Mais le scrutin aragonais suggère que cet argument peine à enrayer l’érosion de leur base électorale. À mesure que s’enchaînent les élections régionales, chaque vote devient un test crucial pour le gouvernement, annonçant une période de fortes turbulences pour la scène politique espagnole.