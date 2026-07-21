Le Hamas aurait préparé un second 7 octobre en Europe

Le Hamas aurait commencé, plusieurs années avant le massacre du 7 octobre 2023, à constituer en Europe une infrastructure clandestine destinée à préparer d’éventuelles attaques coordonnées contre des cibles israéliennes, juives et occidentales en Europe. C'est ce que révèle une enquête du journal suisse Neue Zürcher Zeitung, fondée notamment sur des dossiers des services de sécurité allemands.

Selon le quotidien helvète, l'organisation terroriste aurait constitué un réseau comprenant des caches d'armes, des filières de contrebande, des relais logistiques et des cellules dormantes susceptibles d'être activées sur ordre de sa direction. Les enquêteurs allemands estiment que ces préparatifs pouvaient déboucher sur une vague d'attaques autour du deuxième anniversaire du 7 octobre.

Le projet aurait toutefois été déjoué grâce à des opérations de renseignement et à plusieurs arrestations menées dans différents pays européens. Des activités liées au Hamas ont notamment été identifiées en Allemagne, en Autriche, au Danemark, au Royaume-Uni, en Grèce et à Chypre.

L'Autriche aurait occupé une place centrale dans ce dispositif. Une cache découverte l'an dernier contenait cinq pistolets chargés, dix chargeurs, plus de 100 cartouches et plusieurs engins explosifs. Un Britannique de 39 ans a par la suite été arrêté à Londres dans le cadre de cette enquête. Les autorités soupçonnent également le réseau d'avoir fait transiter, entre le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche, 13 pistolets, un fusil d'assaut AK-47 et plus de 900 munitions.

Quatre membres du Hamas ont depuis été condamnés en Allemagne. Le parquet fédéral allemand poursuit parallèlement ses investigations contre d'autres suspects accusés d'avoir participé à l'installation de cette infrastructure terroriste sur le continent.

Ces éléments contredisent les affirmations répétées du Hamas selon lesquelles son activité militaire se limiterait à Israël, à Gaza et à la Judée-Samarie. Pour les enquêteurs cités par Neue Zürcher Zeitung, le réseau européen témoigne au contraire d'une stratégie de long terme visant à étendre les capacités opérationnelles de l'organisation au-delà du Moyen-Orient.