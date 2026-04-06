Londres : Tottenham refuse d’accueillir Kanye West en raison de ses propos antisémites

Le club de football de Tottenham Hotspur a refusé d’autoriser le rappeur Kanye West à se produire dans son stade de Londres, invoquant ses déclarations antisémites passées ainsi que les liens historiques du club avec la communauté juive, selon des informations rapportées par le Daily Mail. La demande avait été formulée dans le cadre du retour sur scène de l’artiste, qui vient de lancer un nouvel album accompagné d’une tournée.

Refusé par Tottenham, Kanye West a été invité à se produire au festival Wireless, une décision qui a rapidement suscité une vive polémique. Deux sponsors majeurs ont annoncé leur retrait en réaction à sa programmation : Pepsi, suivi peu après par Diageo, propriétaire notamment des marques Guinness et Johnnie Walker.

La controverse a également pris une dimension politique. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a jugé cette invitation "profondément préoccupante", au regard des propos antisémites et des références au nazisme exprimés par l’artiste par le passé. Des spéculations émergent par ailleurs sur une possible interdiction d’entrée sur le territoire britannique.

Kanye West fait l’objet de condamnations internationales depuis plusieurs années pour ses déclarations controversées, notamment après s’être revendiqué comme nazi sur les réseaux sociaux et avoir diffusé des contenus glorifiant Adolf Hitler, alimentant une indignation persistante dans l’opinion publique.