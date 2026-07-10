Probable prochain Premier ministre britannique, Andy Burnham promet de durcir le ton face à Israël

Andy Burnham est désormais quasiment assuré de succéder à Keir Starmer à la tête du Parti travailliste et du gouvernement britannique. L’ancien maire du Grand Manchester a obtenu jeudi le soutien de 322 des 403 députés travaillistes, ne laissant plus suffisamment d’élus disponibles pour permettre à un concurrent de réunir les 81 parrainages nécessaires. Sauf retournement de situation, il devrait être confirmé comme chef du Labour le 17 juillet, puis nommé Premier ministre par le roi Charles III le 20 juillet.

Dans un entretien accordé cette semaine au Guardian, Andy Burnham a donné un premier aperçu de la politique qu’il entend mener à l’égard d’Israël. Il a regretté la réaction initiale du Labour au déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, estimant que le parti n’avait alors "pas agi correctement" et que le Royaume-Uni avait attendu trop longtemps avant d’appeler à un cessez-le-feu.

Le probable futur Premier ministre a promis d’accentuer la pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il envisage notamment de nouvelles sanctions contre des personnes ou des entités israéliennes, ainsi que des mesures visant à interdire le commerce avec les implantations israéliennes considérées comme illégales par Londres. "Nous devons faire davantage pour faire pression sur le gouvernement israélien", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que le gouvernement sortant avait déjà pris plusieurs mesures.

Interrogé sur les accusations de génocide visant Israël, Burnham s’est toutefois refusé à se prononcer. Se disant profondément choqué par les destructions à Gaza, il a évoqué des éléments de plus en plus nombreux faisant état de possibles crimes de guerre, tout en soulignant qu’il appartenait aux juridictions internationales, et non aux responsables politiques, de déterminer si les faits pouvaient être qualifiés de génocide.

Andy Burnham a également tenté de rassurer la communauté juive britannique, confrontée à une forte augmentation des actes antisémites. Il a rappelé avoir fermement condamné les massacres perpétrés par l’organisation terroriste Hamas le 7 octobre 2023 et affirmé qu’il n’existait aucune contradiction entre une politique de "tolérance zéro" envers l’antisémitisme et la volonté de demander des comptes au gouvernement israélien.

Le dirigeant travailliste a par ailleurs dénoncé les violences commises par des résidents israéliens en Judée-Samarie, l’extension des implantations et le déplacement de communautés palestiniennes. Selon lui, la politique menée par le gouvernement Netanyahou compromet de plus en plus la possibilité d’une solution à deux États, justifiant un renforcement des sanctions et des restrictions commerciales britanniques.