Royaume-Uni : le gouvernement accusé de consacrer davantage de fonds à la Palestine qu'à la protection des Juifs

Le gouvernement britannique est critiqué par l'opposition après la révélation d'un écart important entre les financements prévus pour les territoires palestiniens et ceux destinés à la protection des communautés juives au Royaume-Uni.

Selon le Daily Express, cité par Israel National News, le gouvernement travailliste prévoit de consacrer 381 millions de livres sterling à des programmes en faveur de la Palestine, contre 250 millions de livres pour renforcer la sécurité des citoyens et des institutions juives, confrontés à une hausse des actes antisémites.

La secrétaire d'État fantôme aux Affaires étrangères, Priti Patel, a dénoncé des « priorités totalement erronées ». Selon elle, une partie de ces fonds pourrait bénéficier à « une Autorité palestinienne non démocratique et dépourvue de responsabilité », alors que les moyens destinés à protéger les Juifs britanniques restent inférieurs.

Elle a également appelé le gouvernement à concentrer ses efforts sur le démantèlement du Hamas et sur une réforme de l'Autorité palestinienne afin de favoriser une paix durable.

Le député du parti Reform UK Richard Tice a lui aussi critiqué cette répartition budgétaire, estimant que le gouvernement privilégiait « des citoyens étrangers au détriment de ses propres citoyens », alors que les Juifs britanniques sont, selon lui, de plus en plus visés par des violences antisémites.

Ces critiques interviennent dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Royaume-Uni. Ces derniers mois, plusieurs agressions ont notamment visé des Juifs orthodoxes à Londres, tandis que le niveau d'alerte terroriste a été relevé à la suite d'une série d'attaques.

Selon les chiffres cités par Israel National News, le Royaume-Uni a enregistré en 2025 le taux d'agressions antisémites violentes par habitant le plus élevé au monde, avec 121 attaques graves recensées au sein d'une communauté juive estimée à environ 300 000 personnes.