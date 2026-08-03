Selon la justice allemande, comparer Israël au régime nazi relève de la liberté d’expression

La Cour régionale supérieure de Zweibrücken, en Allemagne, a jugé que la comparaison entre les actions de l'État d'Israël et celles de l'Allemagne nazie pouvait relever de la liberté d'expression, acquittant une femme poursuivie pour plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

L'affaire concernait des publications Instagram dans lesquelles la prévenue partageait un tableau comparant les actions d'Israël à celles du régime national-socialiste. Une autre publication montrait un drapeau israélien aux côtés d'un drapeau nazi partiellement visible, ainsi qu'une étoile de David contenant une croix gammée, accompagnée des hashtags #FreePalestine et #GazaUnderAttack.

En première instance, le tribunal de Ludwigshafen l'avait condamnée à une amende de 2 400 euros pour usage de symboles d'organisations anticonstitutionnelles.

Saisie en appel, la Cour régionale supérieure a annulé cette condamnation. Les juges ont estimé que les symboles nazis n'étaient pas utilisés pour promouvoir l'idéologie nationale-socialiste, mais dans le cadre d'une critique virulente de la politique israélienne, accompagnée d'une condamnation explicite du nazisme.

La juridiction a également rejeté les accusations d'incitation à la haine. Selon elle, le droit allemand n'interdit pas automatiquement toute comparaison avec la Shoah. Une telle comparaison ne devient pénalement répréhensible que lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public, notamment par la négation, la banalisation ou la minimisation de l'Holocauste.

La cour a conclu que, dans cette affaire, les publications relevaient de la liberté d'expression garantie par la Constitution allemande et a prononcé l'acquittement de la prévenue.