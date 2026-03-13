La police néerlandaise a ouvert une enquête après un incendie survenu dans la nuit dans une synagogue de Rotterdam, sans faire de blessés. Le feu s’est déclaré vers 3h40 du matin dans un bâtiment situé sur la place A.B.N. Davidplein. Selon les autorités, l’incendie a brûlé brièvement avant de s’éteindre de lui-même.

Les circonstances exactes de l’incident restent pour l’instant inconnues. Toutefois, l'information selon laquelle l'attentat aurait été revendiqué par le groupe chiite "Mouvement islamique des Compagnons de la Droite", qui avait déjà revendiqué l’attaque contre la synagogue de Liège, circule sur les réseaux sociaux, sans que cela ait été confirmé par les autorités. La police examine notamment une vidéo circulant sur les réseaux montrant ce qui semble être une explosion à proximité d’un bâtiment ressemblant à la synagogue visée, sans que son authenticité n'ait été pour le moment été confirmée.

La maire de Rotterdam, Carola Schouten, a fermement condamné l’incident, affirmant qu’"il n’y a pas de place à Rotterdam pour l’antisémitisme, l’intimidation, la violence ou la haine contre les communautés religieuses". Elle a également reconnu que cet événement avait provoqué "une grande inquiétude parmi nos concitoyens juifs".

Cet incident intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des institutions juives dans plusieurs pays. Ces dernières semaines, plusieurs synagogues ont été visées par des attaques ou des actes de violence.

Lundi, une explosion a notamment endommagé une synagogue dans la ville belge de Liège avant l’aube. Si l’explosion n’a fait aucun blessé, elle a provoqué des dégâts matériels et suscité de vives réactions politiques en Belgique et au sein de l’Union européenne. Les autorités belges ont indiqué analyser une vidéo, possiblement d’inspiration jihadiste, revendiquant l’attaque. Jeudi, c'est une synagogue du Michigan, aux États-Unis, qui a été visée par une attaque perpétrée par un ressortissant libanais qui aurait voulu se venger des frappes israéliennes contre son pays d'origine.

Face à ces incidents, les autorités locales et nationales renforcent leur vigilance autour des lieux de culte juifs, alors que les communautés juives expriment leur inquiétude face à la multiplication de ces attaques.