Accord avec l’Iran : Téhéran tempère l’optimisme de Donald Trump

L’Iran a affirmé dimanche qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant l’accord-cadre en discussion avec les États-Unis, malgré les déclarations de Donald Trump annonçant une signature imminente.

Selon l’agence iranienne Fars, les autorités poursuivent l’examen des aspects politiques, juridiques et techniques du texte. Des discussions sont toujours en cours entre experts et responsables iraniens avant toute validation officielle.

Cette mise au point intervient quelques heures après que Donald Trump a annoncé que l’accord devait être signé dimanche et permettre la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz au trafic maritime international.

Dans le cadre des négociations, des médiateurs qataris se sont rendus à Téhéran dimanche afin de rencontrer des responsables iraniens. Selon plusieurs médias locaux, leur mission vise à finaliser les derniers détails du processus diplomatique.

D’après plusieurs sources proches des discussions, le projet de mémorandum prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, l’allègement temporaire de certaines sanctions américaines et l’engagement de Téhéran à ne pas développer d’armes nucléaires.

Un haut responsable iranien cité par Reuters a indiqué que le texte inclurait également le maintien du statu quo nucléaire jusqu’à la conclusion d’un accord définitif. L’Iran s’engagerait à ne pas enrichir davantage son uranium ni à étendre ses installations nucléaires.

Le projet prévoirait en outre la dilution sur le sol iranien des stocks d’uranium hautement enrichi, une option régulièrement défendue par Téhéran. Les modalités précises de cette opération seraient discutées dans les soixante jours suivant la signature d’un accord.

Selon cette même source, Washington accepterait de suspendre certaines sanctions pétrolières et de faciliter l’accès de l’Iran à une partie de ses avoirs gelés à l’étranger.

L’évolution des discussions est suivie de près en Israël. Plusieurs responsables israéliens ont exprimé leurs inquiétudes face à un accord qui, selon eux, ne traiterait ni le programme balistique iranien ni l’ensemble des capacités nucléaires développées par la République islamique.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit réunir son cabinet de sécurité afin d’évaluer les implications de cet éventuel accord. Des responsables israéliens estiment que plusieurs exigences majeures de Téhéran ont été prises en compte dans les négociations.

Alors que Washington affiche son optimisme, les déclarations prudentes venues de Téhéran montrent que des obstacles demeurent avant la conclusion d’un accord susceptible de redéfinir l’équilibre régional.