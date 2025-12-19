Accord gazier : une évolution positive dans les relations israélo-égyptiennes estime un responsable au Caire

L'accord gazier conclu entre Israël et l'Égypte suscite des réactions nuancées au Caire. Alors que les autorités égyptiennes tentent de dissocier cet accord de toute dimension politique, une source proche du pouvoir égyptien a confié à la chaîne israélienne Kan que cette entente constitue "une évolution positive susceptible de réduire les tensions considérables entre les deux pays".

Jeudi, le chef du bureau de presse gouvernemental égyptien a publié un communiqué représentant la première réaction officielle du Caire à l'accord annoncé mercredi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le texte insiste sur le caractère purement économique de cette transaction entre entreprises privées, écartant toute dimension politique. L'Égypte y réaffirme également que sa position sur la question palestinienne reste inchangée.

Cette communication vise à démontrer que le Caire n'a fait aucune concession politique en coulisses pour parvenir à cet accord, négocié sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump.

La source égyptienne interrogée par Kan a réitéré que l'approbation de l'accord n'a impliqué aucun compromis politique. "La question du gaz est une affaire distincte", a-t-elle précisé, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une avancée favorable pour les relations bilatérales. Selon cette même source, l'accord gazier s'inscrit dans la continuité du traité de paix auquel l'Égypte reste attachée.

La possibilité d'une rencontre tripartite entre Trump, Netanyahou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi fin décembre n'est pas exclue. "L'essentiel est que la paix entre nos pays perdure", a souligné la source égyptienne, qui estime par ailleurs nécessaire de renforcer l'accord de paix et d'accroître la présence militaire égyptienne dans le Sinaï pour empêcher une résurgence du Hamas. "L'accord actuel comporte des failles", a-t-elle concédé.