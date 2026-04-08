Cessez-le-feu avec l’Iran : une trêve fragile sous conditions, entre frappes persistantes et négociations imminentes

Les États-Unis et l’Iran ont conclu dans la nuit un cessez-le-feu de deux semaines, annoncé par Donald Trump à quelques instants de l’expiration de son ultimatum. Cet accord prévoit notamment la réouverture complète du détroit d’Ormuz et la suspension des frappes américaines et israéliennes, dans l’espoir d’ouvrir la voie à des négociations diplomatiques.

Selon les informations rapportées, les deux parties pourraient entamer dès vendredi des discussions à Islamabad, au Pakistan, qui joue un rôle central de médiateur. Washington affirme avoir reçu de Téhéran une proposition en dix points, jugée « viable », incluant notamment la reconnaissance de l’enrichissement d’uranium iranien et la levée de sanctions.

Toutefois, la situation reste extrêmement volatile. Dans les heures ayant suivi l’annonce, l’Iran a poursuivi ses tirs de missiles balistiques, visant Israël mais aussi plusieurs pays du Golfe, avant que les hostilités ne cessent progressivement à l’aube.

Du côté israélien, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé son soutien à la trêve, tout en précisant qu’elle ne s’appliquait pas au Liban, où les opérations contre le Hezbollah pourraient se poursuivre.

À Téhéran, les autorités présentent cet accord comme une conséquence d’un rapport de force favorable, affirmant avoir atteint la majorité de leurs objectifs militaires et exigeant la validation complète de leur plan en dix points pour envisager la fin définitive de la guerre.

Sur le plan économique, les marchés ont immédiatement réagi à ces annonces : les prix du pétrole ont fortement chuté, tandis que les Bourses internationales ont enregistré une nette hausse, portées par l’espoir d’une désescalade durable.

Malgré ces signaux d’apaisement, de nombreuses incertitudes subsistent quant à la solidité de cet accord. Entre divergences sur son périmètre, poursuite des tensions sur certains fronts et méfiance persistante entre les parties, cette trêve apparaît avant tout comme une fenêtre diplomatique fragile dans un conflit encore loin d’être résolu.